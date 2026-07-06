Hoy comparecen autoridades a Comisión de Defensa por sistema ILS III B: controladores aéreos explicaron por qué se mantienen "restricciones"

Previo a la comparecencia de autoridades del Ministerio de Defensa Nacional ( MDN ) y la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica ( Dinacia ) a la Comisión de Defensa por el sistema de aterrizaje ILS III B, El Observador habló con fuentes de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay (ACTAU ) quienes explicaron por qué los sistemas continúan funcionando con "restricciones" .

"Para que se pueda usar sin restricciones, se necesita más gente y un radar de superficie o un sistema similar ", explicaron desde el colectivo. En cuanto a la posible puesta en funcionamiento de un radar de superficie, señalaron que el asunto fue "dispensado" por la Dinacia para por lo menos "un año" , por lo que "no va a estar" de momento.

Sobre la solicitud de más personas, aseguran que el tema se está trabajando con el MDN y que están buscando alguna "fórmula" que permita disponer de "más gente en los turnos en que se necesite operar el sistema" .

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En cuanto a la polémica por la restricción que limita los despegues, desde los controladores explicaron que esta se debe a la falta de un marco de "procedimientos estandarizados de salidas" que aún sigue en "elaboración" por parte de la Dinacia.

Finalmente, desde el colectivo explicaron que, pese a que los sistemas funcionen sin restricciones, aún se registrarán "desvíos o demoras".

"Muchas compañías no pueden usar el ILS III por no estar certificadas y otras tienen mínimos de operación más altos", detallaron.

Para esta jornada, sobre las 14:00 horas, está previsto que se reúna la Comisión de Defensa para tratar varios temas, entre ellos el estado de funcionamiento del sistema ILS III. Por esto, se espera la comparecencia del ministro interino de Defensa, Joel Rodríguez, y de autoridades de la Dinacia.

Las críticas de García sobre el tema

Esta cita tiene lugar luego de que días atrás el senador del Partido Nacional y exministro de Defensa, Javier García, cuestionara la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de aterrizaje de baja visibilidad (ILS Categoría III B) del Aeropuerto Internacional de Carrasco.

"Aeropuerto de Carrasco: pese a anuncios de funcionamiento, nada cambió. Una vergüenza", escribió el legislador en su cuenta de X. Según García, el sistema "seguirá entrecortado y funcionando solo la mitad del día", por lo que continúan registrándose demoras y alteraciones en los vuelos.

"Esta semana centenares de pasajeros demorados y vuelos alterados. A nivel internacional es notoria la falta de seriedad del país en la materia y la situación de la conectividad, clave en la economía, es muy preocupante", sostuvo.

El exministro responsabilizó además al gobierno por el acuerdo alcanzado con los controladores aéreos. "El gobierno le entregó la conectividad del país a un sindicato", afirmó.

También aseguró que el conflicto "no es por seguridad, es por plata", y consideró que esa situación perjudica al turismo, la logística, la carga y la llegada de inversiones.

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Ayer pese a todos los anuncios oficiales, gremiales y públicos, nuevamente se informó que seguirá entrecortado y funcionando solo la mitad del día el nuevo sistema de aterrizajes en Carrasco.… — Javier García (@JavierGarcia_Uy) July 1, 2026

Cómo funciona el nuevo sistema

El sistema ILS Categoría III B es una tecnología que permite realizar aterrizajes automáticos en condiciones de muy baja visibilidad, reduciendo la necesidad de cancelar aproximaciones o desviar vuelos cuando hay niebla.

La incorporación del equipo implicó la instalación de cientos de luces LED, nuevas radioayudas, equipos meteorológicos y decenas de kilómetros de cableado, con el objetivo de mejorar la operativa del principal aeropuerto del país durante el invierno.

Aunque el sistema ya está habilitado, su implementación es parcial. Tras un acuerdo entre la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia), el Ministerio de Defensa y la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay (ACTAU), el ILS se utiliza únicamente para aterrizajes y permite la llegada de aproximadamente un avión cada 20 minutos cuando existen condiciones de baja visibilidad.