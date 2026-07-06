"Tiene ganas de hacerlo": Delgado confirmó que Lacalle Pou hablará en el acto por los 190 años del Partido Nacional

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado , confirmó este lunes que el expresidente Luis Lacalle Pou participará del acto central por el 190° aniversario del partido y aseguró que será "un gusto" que cierre la actividad prevista para el próximo 9 de agosto .

Tras la reunión del Directorio realizada en la Casa del Partido Nacional, Delgado contó que mantuvo una conversación con el exmandatario sobre las actividades previstas por el aniversario de la colectividad.

" Tuvimos una charla con él sobre una serie de actividades vinculadas a los 190 años , y hay un hecho puntual, que es el festejo formal, que es el domingo 9 de agosto, que se va a hacer aquí en Plaza Matriz, con legisladores, intendentes y representantes de todas las departamentales de todo el país", dijo.

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En ese sentido, agregó: "Para nosotros sería un gusto que ese evento lo cierre, como un homenaje, el expresidente Luis Lacalle Pou. Y la verdad que tiene ganas de hacerlo ".

"Es un reconocimiento al partido"

Delgado sostuvo que la participación de Lacalle Pou no tiene una lectura electoral, sino que responde al carácter institucional de la celebración.

"Yo creo que es un reconocimiento al partido, no tiene otra connotación política más que esa, de sentirse nacionalista y tener ganas de ser parte de un acto donde nos llena mucho de orgullo por 190 años de historia", afirmó.

Como informó previamente El Observador, fuentes cercanas al expresidente informaron que volverá a hablar en un acto político durante esa actividad, que se realizará frente a la Casa del Partido Nacional.

Será una de sus primeras intervenciones partidarias desde que dejó la Presidencia. Tras finalizar su mandato, Lacalle Pou había adelantado que volvería a militar en el Partido Nacional, aunque aclaró que permanecería fuera de la "primera línea" de la actividad política.