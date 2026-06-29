Las estadísticas que dejó la participación de Uruguay en el Mundial 2026: números que preocupan y tendencias que marcan a la celeste

El Mundial 2026 recién empezó para las potencias y los animadores, con el arranque de los 16avos de final, pero para Uruguay ya se terminó hace tres días. Una pésima fase de grupos dejó a la celeste afuera de los playoffs al cosechar apenas dos puntos en un grupo que conformó con Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

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Luego de que Óscar Tabárez, en su segundo ciclo, emparejara las estadísticas contra equipos europeos (triunfos ante Inglaterra e Italia en 2014, Rusia y Portugal en 2018), Uruguay acumula tres derrotas consecutivas ante rivales del Viejo Continente sin poder anotarles goles.

Lamine Yamal de España rodeado de cuatro uruguayos: Juan Manuel Sanabria, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde y Manuel Ugarte en el Mundial 2026

Contra Francia, en cuartos de 2018, perdió 2-0, contra Portugal, en Qatar 2022, cayó por el mismo marcador, y contra España, en este Mundial, fue superado 1-0.

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El global de las estadísticas ahora es de 40 partidos con 13 triunfos, nueve empates y 18 derrotas.

De los 13 triunfos, casi la mitad se lograron entre 1930 (2), 1950 (1) y 1954 (2). Luego se le ganó a Francia en 1966 y a Israel y Unión Soviética en 1970, hasta los reseñados triunfos en la segunda era Tabárez.

Un invicto que no sirve de nada

El festejo de Maxi Aráujo Foto: AFP

Uruguay mantuvo su invicto en mundiales ante equipos de Asia y de África al empatar 1-1 y 2-2 con las débiles Arabia Saudita y Cabo Verde.

Contra equipos de Asia jugó cinco partidos de los que ganó tres y empató dos.

Contra rivales africanos venció en tres oportunidades y empató las tres restantes.

Eliminado en fase de grupos

Marcelo Bielsa y los jugadores Foto: Molly Darlington/Getty Images/AFP

En 15 participaciones mundialistas, esta fue la quinta vez que Uruguay no supo superar la fase de grupos y es la primera vez en la historia que queda afuera de la serie en dos mundiales consecutivos.

Las otras veces que esto ocurrió fue en Chile 1962, Alemania 1974, Corea-Japón 2002 y Qatar 2022.

Los números negros de Fernando Muslera

Fernando Muslera Foto: Ulises Ruiz/AFP

Fernando Muslera tuvo un pésimo Mundial siendo en gran parte responsable de la eliminación del equipo, en una responsabilidad compartida con el entrenador Marcelo Bielsa por sacarle la titularidad a Sergio Rochet y luego por ratificar a Muslera a pesar de sus errores contra Arabia y Cabo Verde.

Esos errores se acumulan a un historial mundialista marcado también por varios fallos: el gol de Corea del Sur en octavos de Sudáfrica 2010, el rebote largo ante Alemania en el primer gol del tercer puesto y una mala salida en ese mismo partido. Además, en Rusia 2018 tomó un gol increíble contra Antoine Griezmann, en duelo de cuartos de final contra Francia.

Muslera, de 40 años, se convirtió en el primer uruguayo en ser convocado a cinco mundiales, aunque en 2022 no tuvo minutos. Es el jugador con mayor edad en jugar por Uruguay en Mundiales.

Con cuatro mundiales disputados igualó a Pedro Virgilio Rocha, Diego Godín, Luis Suárez, Edinson Cavani y Martín Cáceres. José María Giménez fue convocado a cuatro pero en este Mundial no vio minutos.

Llegó a 19 partidos jugados y dejó atrás el récord de partidos jugados de Edinson Cavani, 17.

Es el jugador nacional con más minutos en mundiales: 1.695, superando los 1.367 de Godín.

También llegó al récord negativo de seis partidos perdidos en mundiales, marca que comparte ahora con Ladislao Mazurkiewicz y Godín.

Muslera, quien decidió salir del campo en el entretiempo contra España, en una decisión sin precedentes en la historia de la selección uruguaya, cerró su carrera en la celeste con 20 goles recibidos en 19 encuentros, superando los 16 que recibió Mazurkiewicz -el mejor golero de la historia uruguaya- en 13 compromisos.

Las dos marcas de Rodrigo Bentancur

Jamiro Monteiro y Rodrigo Bentancur Foto: Chandan Khanna/AFP

Con su amarilla ante Cabo Verde, Rodrigo Bentancur se convirtió en el primer jugador de Uruguay en recibir cuatro amarillas en mundiales, superando el récord que compartía con Martín Cáceres.

Además, es el primer jugador que llega a 11 o más partidos por mundiales con menos de mil minutos en cancha: tiene 849.

El volante de Tottenham fue el mejor de Uruguay en el Mundial y hay estadísticas de rendimiento que así lo avalan.

Top 10 de jugadores con más partidos en mundiales por Uruguay

Jugador Partido Minutos 1- Fernando Muslera 19 1.695 2- Edinson Cavani 17 1.351 3- Diego Godín 16 1.367 4- Luis Suárez 16 1.316 5- Ladislao Mazurkiewicz 13 1.200 6- Martín Cáceres 12 1.080 7- Egidio Arévalo Ríos 11 1.020 8- Julio César Cortés 11 1.007 9- Rodrigo Bentancur 11 849 10- Luis Ubiña 10 930

Guillermo Varela

Guillermo Varela Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP

Igualó en partidos jugados en mundiales a Roque Máspoli, Fernando Álvez, Nelson Gutiérrez, Enzo Francescoli, Álvaro Pereira y Matías Vecino, todos con dos mundiales disputados.

Con tres mundiales jugados, el único jugador al que supera en minutos jugados es a Sebastián Coates (633' a 272').

Maximiliano Araújo, gol más asistencia

Maximiliano Araújo Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP

En el partido ante Cabo Verde, Maximiliano Araújo hizo un gol y dio una asistencia, algo que un uruguayo no conseguía en mundiales desde Juan Martín Mugica en el 2-0 a Israel en México 1970.

Rodrigo Aguirre, el jugador con menos minutos en mundiales

Las lágrimas de Rodrigo Aguirre en el himno de Uruguay y su debut en el Mundial 2026 Foto: FIFA

Con su tardío ingreso ante Arabia Saudita, donde fue el jugador en emprender la carrera más veloz del partido, Rodrigo Aguirre solo jugó un minuto en el Mundial.

Esa marca quedó detrás de los dos minutos que Sebastián Eguren jugó en Sudáfrica 2010 contra Francia al entrar por Diego Pérez.

Otro gol de cabeza

EFE

Uruguay lleva anotando al menos un gol de cabeza en mundiales desde Sudáfrica 2010.

El que anotó por esa vía fue Araújo contra Cabo Verde.

En Qatar 2022 fue Giorgian De Arrascaeta a Ghana, en Rusia 2018 Edinson Cavani a Portugal y Josema Giménez a Egipto, Diego Godín a Italia en Brasil 2014 y en Sudáfrica 2010 Luis Suárez a México y Álvaro Pereira a Sudáfrica.

Debilidad en el juego aéreo

Fernando Muslera Foto: Carl De Souza/AFP

Contra Arabia Saudita, Uruguay volvió a tomar un gol en jugada de pelota quieta en contra.

Eso determina que la celeste haya tomado 17 goles sobre un total de 80 entre córners y centros de tiros libres., cinco de ellos en los últimos cinco mundiales.

Además, Kevin Pina de Cabo Verde, le anotó a Muslera el primer gol de la historia de tiro libre, una vía por la cual ha anotado tres de sus 92 goles en mundiales.