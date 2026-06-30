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¿Cuántos litros de agua se deben tomar al día? Un nuevo estudio desafía la regla de litros mundial

La investigación señala que una parte importante necesaria de líquido proviene también de alimentos, especialmente frutas, verduras, sopas y otros productos con elevado contenido.

30 de junio de 2026 13:10 hs
¿Cuántos litros de agua se deben tomar al día?

¿Cuántos litros de agua se deben tomar al día?

Un estudio publicado en la revista científica Nature Food puso en duda una de las recomendaciones de salud más difundidas en el mundo: beber dos litros de agua por día.

La investigación concluyó en realidad que no existe una cantidad universal para todas las personas, sino más bien varían conforme a factores como la edad, el sexo, la actividad física, el clima y la alimentación.

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¿Cuántos litros de agua se deben tomar al día?

El trabajo, realizado por un equipo internacional, sostiene que el organismo obtiene líquido no solo de las bebidas, sino también de los alimentos, por lo que establecer una meta fija para toda la población no cuenta con un respaldo científico suficiente.

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¿Por qué la regla de los dos litros no es universal?

Durante décadas, la recomendación de consumir ocho vasos de agua diarios se convirtió en una referencia ampliamente aceptada. Sin embargo, los autores del estudio explican que las necesidades hídricas varían considerablemente de una persona a otra.

La investigación señala que una parte importante necesaria por el organismo proviene de los alimentos, especialmente frutas, verduras, sopas y otros productos con un elevado contenido. En consecuencia, muchas personas no necesitan beber dos litros de agua adicionales para mantenerse correctamente hidratadas.

Además, los investigadores remarcan que factores como la temperatura ambiente, la humedad, la práctica de actividad física, el embarazo, la lactancia o determinadas enfermedades pueden modificar la cantidad de agua que cada individuo requiere diariamente.

¿Los factores que determinan una hidratación adecuada?

El estudio concluye que no existe una cifra única aplicable a toda la población. En cambio, propone adaptar las recomendaciones de hidratación a las características de cada persona.

Entre las principales variables que influyen en el consumo diario de agua se encuentran:

  • La edad.
  • El sexo.
  • El peso corporal y la composición física.
  • El nivel de actividad física.
  • El clima y la humedad.
  • La altitud del lugar de residencia.
  • La alimentación, especialmente el consumo de frutas y verduras.

Los investigadores también destacan que, en la mayoría de las personas sanas, el mecanismo de la sed constituye una guía eficaz para mantener el equilibrio hídrico del organismo.

En la misma línea, especialistas consultados por el portal colombiano El Tiempo señalaron que la recomendación de beber dos litros diarios no debería interpretarse como una obligación para todas las personas: las necesidades de hidratación cambian según el contexto, el estilo de vida y las condiciones fisiológicas de cada individuo.

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