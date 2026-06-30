Nacional informó los tres artículos que buscará reformar en su próxima asamblea de socios para darle más "dinámica" a la directiva en la toma de determinadas decisiones; mirá el video

El Club Nacional de Football brindó este martes una conferencia de prensa para informar a sus socios e hinchas sobre los tres artículos del estatuto de la institución que buscarán modificar en la próxima asamblea del 7 de julio .

El presidente Ricardo Vairo y el directivo Javier Gomensoro fueron quienes explicaron los puntos que buscan cambiar, cuyas propuestas de reformas ya fueron aprobados de forma unánime por los 11 directivos, lo que le daría más “dinámica” a la hora de la toma de decisiones .

“Lo que queremos, por supuesto, como se hace en Nacional, es poder informar de la mejor manera de qué se trata la Asamblea, los artículos que van a cambiar, que es la proposición, para que los socios estén todos informados y puedan expresarse normalmente, pero ya con la información”, señaló el titular del club.

Por su parte, Gomensoro fue quien explicó los puntos que buscan cambiar y se refirió en primera instancia a los de las obras de gran porte, de “US$ 3 millones para arriba”.

“Nosotros, no es un secreto para nadie, que tenemos en el club un proyecto de reforma de nuestro Gran Parque Central, muy ambicioso, que tuvo un tránsito dentro del club por la Comisión de Patrimonio y Obras, con encuestas de todos los socios, por la Directiva, por un grupo especial asesor externo económico que ha buscado financiamiento, o sea, hay todo un trabajo del club en ese sentido, pero la verdad que el club tuvo en el pasado malas experiencias en lo que hace a comenzar un proyecto, incluso hasta venderlo y después sobre la marcha modificarlo”, comentó.

“Entonces, sin que esta reforma estatutaria represente un insumo exclusivo para este proyecto y este plan que el club tiene, porque es algo que le va a servir en cualquier escenario actual o futuro, sobre todo pensando en el futuro. Nosotros dijimos: para obras de cierto porte, de importancia, tomemos los recaudos de que los mecanismos para tanto decidir, como sobre todo modificar obras, ya planificadas o en ejecución incluso, establezcamos umbrales más exigentes tanto en la forma, porque ahora se elimina, si es aprobada esta propuesta que hacemos a los socios, se elimina la iniciativa popular, digamos, porque mediante firmas no podría ser convocada una asamblea para este tipo de proyectos o modificaciones”, explicó.

El Gran Parque Central

“Y también por la cuantía, es decir, se va a exigir una mayoría especial de tres cuartos para que las asambleas tengan pronunciamientos válidos en ese sentido respecto de los proyectos”, comentó.

“Respecto de las obras de un poco más de 3 millones de dólares para arriba el club va a tener la iniciativa exclusiva de la Directiva y los tres cuartos exigidos en la asamblea”, concluyó sobre ese punto.

Más agilidad para la compra-venta de inmuebles

Otro de los artículos que buscan cambiar es el que refiere a la compra-venta de inmuebles, para tener más facilidad en la toma de decisiones en ese sentido.

“Nosotros tuvimos también una mala experiencia respecto de una exigencia del club para la adquisición de inmuebles por cuanto se exigía para firmar una escritura de compra-venta de inmuebles, que generalmente tratábamos de tener estratégicamente en las manzanas del Parque Central o de Los Céspedes, y se exigía para poder firmar la escritura la aprobación de la asamblea, lo cual hacía que en el mercado los vendedores de las propiedades prefirieran a alguien que no tuviera esa exigencia y comprar directamente, lo cual nos dejaba a nosotros en inferioridad de condiciones para negociar”, explicó Gomensoro.

“Entonces, lo que hacemos es introducir una cifra que es un poco superior a 500.000 dólares, por la cual con la debida fundamentación previa y dando las razones estratégicas para la compra, por resolución de Directiva sin tocar el estatuto, vamos a poner también que haya algún valor de tasación y alguna fundamentación adicional, vamos a poder primero comprar y luego dar cuenta a la Asamblea. Entonces, no perdemos con los vendedores esa oportunidad, no va a ser que Nacional se transforme en un comprador ni en una inmobiliaria, pero sí que pueda tener acceso más fácil a bienes estratégicos en zonas de obras o que tengan valor estratégico para el club”.

Cambio en los plazos del balance y memoria

El tercer punto, que es “una demanda muy vieja de nuestro sector contable, de nuestro sector financiero”, según Gomensoro, es sobre la fecha del cierre de los ejercicios, que luego tenían que aprobar en un plazo de 30 días el balance y la memoria.

Javier Gomensoro y Ricardo Vairo

La idea es que ese plazo sea modificado a 90 días. “Hoy es 30, con 30 días el balance y la memoria, balance además que es auditado externamente, que es auditado por nuestra Comisión Fiscal y que tiene que llegar a los socios con una anticipación suficiente a las asambleas que realmente nos estaba quedando muy justo siempre”, comentó el directivo.

“Entonces, respecto de eso hacemos un cambio de la fecha de cierre situándola a mediados de año y no a 31 de octubre para después aprobar en asamblea en noviembre, pero con un cuidado especial de agregarle mediante notas contables adicionales, el último período de pases, el de medio año, el que estamos transitando ahora, para que la Directiva en el año electoral saliente le dé a los socios, sobre los temas más importantes que reportan sobre todo gastos, inversiones, una remisión de cuentas adecuada a la masa social, cerrando en junio, pero con 90 días ahora sí, para poder aprobar ese balance que también va a seguir siendo un requisito, un insumo para los bancos, las auditorías externas, nuestros fideicomisos y obviamente para cumplir con los socios con la rendición de cuentas del caso”, indicó.

Gomensoro espera que los socios voten esas reformas que le darán “un insumo importante”. “Si abordamos obras, ojalá lo hagamos y si no, para en el futuro tener garantía la forma de los procedimientos en este sentido”, comentó.

En busca de mayor dinámica

Vario también destacó que estas reformas que se van a presentar en la asamblea fueron aprobadas por unanimidad de la Directiva. “La dinámica de las tomas de decisiones en las instituciones, como todo mercado, son muy cambiantes, es muy difícil estar con un estatuto antiguo, no es lo mismo un Nacional que hace 10, 12 años tenía una facturación de 6, 10 millones, a una de 30, 32, 35 millones y esperamos seguir creciendo y poder hacerlo eso en 30 días, que inclusive también es un pedido del socio de que muchas veces se presentan los balances y la memoria con dos o tres días antes de anticipación de la asamblea, no tiene ni tiempo para poder estudiarlo, analizarlo e ir a una asamblea con la información necesaria”, agregó el presidente tricolor.

“O sea que puntualizar que fue una decisión de directiva por forma unánime, de que esto va en camino y seguiremos así en poder adaptar en un estatuto a la dinámica del mercado de hoy. Fíjense que como estábamos hablando, hoy no podríamos en una directiva comprar un inmueble de 300.000 dólares, pero sí se pueden hacer contratos de 2 millones de dólares, o sea, no tiene como mucho sentido. La asamblea después, post, si se hiciera la compra, eso se va a presentar a la asamblea, se va a ratificar. Vivimos en un mundo hoy donde en todos lados, instituciones, privadas, estamos pasando más del precontrol al postcontrol porque la dinámica de la toma de decisiones, te lo he dicho así, en el mundo de hoy hay que actuar sobre la marcha porque cuando uno piensa y pasa por todo el ordenamiento, cuando va a tomar la decisión o implementarla, ya pasó el tiempo y ya es tarde”, comentó.

“O sea que lo que estamos buscando es darle mayor dinámica para seguir pudiendo tomar decisiones en consonancia con lo que el Estatuto dice. O sea, como bien decía Javier, la idea es en algún momento poder abarcar todo el Estatuto, pero preferimos de repente ir por pasos y en estos tres pasos, estos tres primeros artículos, consideramos que son muy importantes”, indicó Vairo.

La asamblea de socios será el próximo martes 7 de julio con primer llamado a las 18:00 y segundo llamado a las 19:00, en Comandante Braga 2663.