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Día del Padre 2026 en Uruguay: cuándo es y por qué se celebra en esa fecha

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios confirmó la fecha comercial para homenajear a los padres este año

3 de junio de 2026 13:34 hs
Día del Padre
Pexels/Foto de Negative Space

El Día del Padre 2026 en Uruguay ya tiene fecha definida. La Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay (CNCS) confirmó el calendario de fechas comerciales para este año y estableció que la celebración tendrá lugar el domingo 12 de julio.

Se trata de una de las jornadas comerciales más importantes del año y será la tercera de este tipo en celebrarse en 2026, después del Día de la Madre y el Día de los Abuelos.

¿Cuál es el origen del Día del Padre?

El origen moderno de la celebración se remonta a Estados Unidos y está asociado a Sonora Smart Dodd, una mujer que propuso la creación de una jornada especial para homenajear a los padres.

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La iniciativa surgió en 1909 en la ciudad de Spokane, en el estado de Washington. Dodd buscó reconocer a su padre, un veterano de la Guerra Civil estadounidense que quedó viudo y crió solo a sus seis hijos.

La propuesta recibió el respaldo de líderes religiosos locales y la primera celebración tuvo lugar el 19 de junio de 1910, coincidiendo con el mes del cumpleaños de su padre.

Décadas más tarde, en 1966, la fecha fue reconocida oficialmente en Estados Unidos y, en 1972, se convirtió en una celebración nacional.

Cómo llegó la celebración a Uruguay

Con el paso de los años, el Día del Padre comenzó a extenderse a distintos países del mundo. En algunos casos se mantuvo la tradición estadounidense de celebrarlo en junio, mientras que otros adoptaron fechas propias.

En Uruguay, la celebración se consolidó como una de las principales fechas comerciales del año y suele estar acompañada por promociones, campañas publicitarias y actividades familiares para homenajear a los padres.

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