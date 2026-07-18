Pérez Marexiano: fiscalía indaga a la hermana y exesposa de González Palombo mientras dio un plazo a imputados en busca de solución económica para víctimas

En la última audiencia que se realizó por el caso Pérez Marexiano, cuando fueron imputados los titulares la sociedad de bolsa, la fiscal Sandra Fleitas relató los hechos de la estafa que los tuvo como protagonistas a Pedro Pérez Stewart y Carlos Pérez Lafone, junto a Ignacio González Palombo, imputado desde febrero, y detalló varios desvíos de dinero.

Señaló que en algunos casos se detectó que los clientes depositaron sus inversiones en la cuenta BROU de Pérez Marexiano pero en lugar de ser acreditado en sus cuentas correspondientes, un total de US$ 576.548 fueron a parar a otras cuentas vincualadas a González Palombo. Se trata de dos montos. Por un lado US$ 322.622, de los cuales US$ 153 mil fueron a una cuenta de González Palombo; US$ 133 mil a nombre de María José González Palombo (hermana); US$ 27 mil a Verónica Albert (esposa en ese momento). Lo mismo ocurrió con otros US$ 254 mil que fueron a cuentas de esas tres personas.

Ese hecho motivó que la fiscalía decidiera indagar a la hermana y la exesposa de González Palombo para averiguar si formaron parte de la maniobras y se beneficiaron económicamente con el dinero estafado a los clientes de su familiar directo o por el contrario fueron engañadas también por él.

González Palombo, imputado por un delito continuado de estafa y falsificación de documento, fue la punta del iceberg de la estafa, ya que creó un "escenario de humo", en el que captó inversiones pero nunca creó cuentas de los clientes y el dinero depositado "nunca se recuperó". La fiscalía cree que también formaban parte de las maniobras los titulares de Pérez Marexiano, a quien la justicia les imputó asociación para delinquir en calidad de autores , en concurrencia con estafa , en este caso como coautores.

La reunión con los defensores y el plazo de 90 días

Según supo El Observador por varios de los abogados que participaron de la reunión, la fiscalía a cargo de Sandra Fleitas convocó a los representantes de las víctimas a una reunión en que también estaban los defensores de los imputados, que esperaban recibir algún tipo de oferta económica de devolución de parte del dinero invertido. Por un lado, como defensores de González Palombo estaban Joaquín Abal y Pacheco, que asumieron el caso, y como representante de los Pérez el penalista Jorge Barrera.

En la audiencia del 11 de junio se dijo que uno de los imputados necesitaba cumplir arresto domiciliario nocturno para seguir con su actividad laboral para "recuperar dinero para devolverle a los clientes", ante lo cual uno de los defensores preguntó si había voluntad de pagar y Barrera confirmó que la voluntad es solucionar todo el conflicto.

Sin embargo, en la reunión de este viernes el abogado dijo que no estaba en condiciones de hacer una oferta pero reiteró la "buena voluntad" y pidió un plazo para analizar la carpeta de la Fiscalía y documentación incluida en la investigación. Además le dijo a los otros abogados de los imputados si pensaban ofrecer algo.

En el caso de Fernando Posada, quien representa a víctimas y a Tamara Taube Grunberg, exsocia de González Palombo que se declaró víctima pero también es denunciada por varios damnificados como cómplice de las maniobras, dijo que no estaba dispuesto a hacer ninguna oferta porque Taube es víctima.

Consultado por El Observador, el abogado dijo que la fiscalía ratificó que su defendida es denunciante y que por el momento no tiene evidencias para formalizar la investigación con respecto a ella. Agregó que es una de las más perjudicadas tanto ella como su familia por el monto de dinero que perdió.

Otros abogados mencionaron que Fleitas accedió a dar ese plazo de 90 días para una negociación económica pero adelantó que ya prepara la acusación, que en el caso de González Palombo vence en febrero y está dispuesta a pedir pena de penitenciaría e ir a juicio para pedir la condena de los imputados.

El abogado Andrés Arocena, del estudio de Ignacio Durán, dijo que esperaban que asistieron a la reunión con la expectativa de recibir algún ofrecimiento económico aunque fuera del 10%, 15% o 20% y que si bien 90 días parece mucho no les queda otra que esperar ya que es eso, o nada.