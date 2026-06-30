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Meteorólogo anunció "riesgo de nieve" en varios departamentos de Uruguay: los detalles

Para esta semana, el Instituto Nacional de Meteorología (Inumet) pronosticó mínimas que irán de los -4 °C a los 8 °C entre este martes y el domingo

30 de junio de 2026 10:55 hs
Foto de banco de imágenes de copos de nieve
Foto: Pexels

En las últimas horas, el meteorólogo brasileño Igor Roik pronosticó "riesgo de nieve" en la región. De acuerdo al reporte del experto, este fenómeno podría afectar a más de cuatro departamentos de Uruguay.

Tras el paso de un ciclón extratropical en territorio brasileño, que afectó colateralmente a Uruguay, el lunes comenzó con temperaturas bajas, con mínimas en el entorno de los 2 a 3 °C.

De acuerdo a lo informado por el meteorólogo Mario Bidegain en su cuenta de X, se prevé para los próximos días "frío" sobre Uruguay y Argentina.

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"Se espera frío con desvíos negativos de temperaturas de -2°C a -6°C. Frío para el 'núcleo' del invierno 2026", anunció el experto.

En este marco, y en base al modelo ECMWF, el meteorólogo brasileño Igor Roik anunció para estos próximos días "riesgo de nieve" en zonas de serranías de "Rio Grande do Sul/BR y en áreas de Uruguay".

Según el mapa compartido por el especialista, dicho evento generaría afectaciones en zonas de Maldonado y parte de los departamentos de Rocha, Canelones, Florida y Lavalleja.

Para esta semana, el Instituto Nacional de Meteorología (Inumet) pronosticó mínimas que irán desde este martes y hasta el domingo de los 0 °C a los 7 °C en el área metropolitana y Montevideo. En el resto del país, las mínimas irán de los -4 °C a los 8 °C.

Las máximas, por su parte, irán de los 10 °C a los 14 °C. Para estas jornadas, Inumet pronosticó varios días con "heladas" y "bajas sensaciones térmicas".

Días atrás, y en diálogo con El Observador, Bidegain anunció varios días fríos para esta semana. "Las últimas de junio y la primera de julio siempre estadísticamente son las más frías", aseguró en su momento.

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