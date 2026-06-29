Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 30 de junio

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) prevé para este martes 30 de junio una jornada marcada por el frío intenso , con heladas generalizadas, nieblas y bancos de niebla durante la mañana . Las temperaturas mínimas llegarán hasta los -2 °C en el este del país, mientras que las máximas oscilarán entre 13 °C y 15 °C .

Para Montevideo y el área metropolitana , Inumet pronostica una mínima de 1 °C y una máxima de 13 °C .

Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nubosidad , y se registrarán heladas, neblinas y bancos de niebla . Los vientos serán variables entre 0 y 10 km/h , rotando luego al noreste entre 10 y 20 km/h .

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En la tarde y noche continuará el tiempo claro y algo nuboso , con viento del este entre 10 y 20 km/h .

Este: se esperan hasta -2 °C

El este del país tendrá la temperatura más baja de la jornada, con una mínima de -2 °C y una máxima de 13 °C.

La mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nubosidad, además de heladas, nieblas y neblinas. Los vientos serán variables entre 0 y 10 km/h, rotando al noreste entre 10 y 20 km/h.

Para la tarde y noche se prevé un cielo claro y algo nuboso, con períodos de nubosidad, mientras persistirán las neblinas y bancos de niebla. El viento soplará del este entre 10 y 30 km/h.

Oeste: heladas y máxima de 14 °C

En el oeste se espera una mínima de 0 °C y una máxima de 14 °C.

La mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nubosidad, acompañada de heladas, neblinas y bancos de niebla. El viento rotará del sudeste al noreste entre 10 y 20 km/h.

Hacia la tarde y la noche el cielo seguirá claro y algo nuboso, con períodos de nubosidad, con viento del noreste entre 10 y 20 km/h, disminuyendo por momentos a 0-10 km/h.

Norte: máxima de 15 °C

Para el norte del país, Inumet prevé una mínima de 0 °C y una máxima de 15 °C.

La mañana será algo nubosa y nubosa, con heladas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sudeste y este entre 10 y 30 km/h.

En la tarde y noche persistirá el cielo algo nuboso y nuboso, con vientos del sudeste y este de 10 a 30 km/h.