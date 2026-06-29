Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 30 de junio

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este martes 30 de junio una jornada marcada por el frío intenso, con heladas generalizadas, nieblas y bancos de niebla durante la mañana. Las temperaturas mínimas llegarán hasta los -2 °C en el este del país, mientras que las máximas oscilarán entre 13 °C y 15 °C.
Montevideo y área metropolitana: mínima de 1 °C
Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet pronostica una mínima de 1 °C y una máxima de 13 °C.
Durante la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nubosidad, y se registrarán heladas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán variables entre 0 y 10 km/h, rotando luego al noreste entre 10 y 20 km/h.
En la tarde y noche continuará el tiempo claro y algo nuboso, con viento del este entre 10 y 20 km/h.
Este: se esperan hasta -2 °C
El este del país tendrá la temperatura más baja de la jornada, con una mínima de -2 °C y una máxima de 13 °C.
La mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nubosidad, además de heladas, nieblas y neblinas. Los vientos serán variables entre 0 y 10 km/h, rotando al noreste entre 10 y 20 km/h.
Para la tarde y noche se prevé un cielo claro y algo nuboso, con períodos de nubosidad, mientras persistirán las neblinas y bancos de niebla. El viento soplará del este entre 10 y 30 km/h.
Oeste: heladas y máxima de 14 °C
En el oeste se espera una mínima de 0 °C y una máxima de 14 °C.
La mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nubosidad, acompañada de heladas, neblinas y bancos de niebla. El viento rotará del sudeste al noreste entre 10 y 20 km/h.
Hacia la tarde y la noche el cielo seguirá claro y algo nuboso, con períodos de nubosidad, con viento del noreste entre 10 y 20 km/h, disminuyendo por momentos a 0-10 km/h.
Norte: máxima de 15 °C
Para el norte del país, Inumet prevé una mínima de 0 °C y una máxima de 15 °C.
La mañana será algo nubosa y nubosa, con heladas, neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sudeste y este entre 10 y 30 km/h.
En la tarde y noche persistirá el cielo algo nuboso y nuboso, con vientos del sudeste y este de 10 a 30 km/h.