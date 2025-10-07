Dólar
Histórico oro uruguayo en la nieve: Nicolás Pirozzi conquistó un logro sin precedentes para el deporte celeste y busca su clasificación a los Juegos Olímpicos de invierno

El uruguayo Nicolás Pirozzi conquistó este lunes la medalla de oro en el slalom gigante de esquí alpino en Chile

7 de octubre 2025 - 7:45hs
El uruguayo Nicolás Pirozzi conquistó este lunes la medalla de oro en el slalom gigante de esquí alpino del Valle Nevado Spring Series disputado en Chile, un logro sin precedentes para nuestro país que fue destacado por el Comité Olímpico Uruguayo (COU).

Fue la segunda presea dorada que obtuvo Pirozzi, que ya había sumado oro y bronce el pasado domingo en las pruebas de slalom.

De esta forma, cerró una brillante actuación que lo acerca a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

Este lunes en la prueba de slalom gigante, Pirozzi se quedó con el primer lugar tras una marca de 2:07.31, superando al andorrano Max Black Roca (+0.38) y al chileno Diego Holscher (+2.57).

Rumbo a ser el segundo uruguayo en Juegos de Invierno

Esta destacada performance, lo posiciona entre los mejores del continente y podría significar el regreso de Uruguay a los Juegos Olímpicos de Invierno, algo que no ocurre desde Nagano 1998, cuando compitió Gabriel Hottegindre, destacó el COU.

“¡Felicitaciones para Nicolás por este excelente resultado! Vamos por más”, agregaron.

