Doce liceos del oeste de Montevideo paran 24 horas este martes para acompañar reclamo de instalación de un bachillerato en La Teja

Doce liceos públicos de la zona oeste de Montevideo pararán 24 horas este martes en reclamo por la instalación de un bachillerato en el barrio La Teja y por un mayor presupuesto para la educación.

Los sindicatos de la educación reclaman hace años la falta del segundo ciclo secundario a La Teja, debido a que los estudiantes de la zona que quieren continuar sus estudios hasta ese nivel educativo deben viajar largos tramos hacia liceos de otras zonas del oeste de Montevideo.

Por esto, los profesores del Liceo N°38 de La Teja resolvieron parar y ocupar el centro por 24 horas este martes. El núcleo de liceos de la zona oeste decidió acompañar esta medida con un paro de 24 horas para la misma jornada. Esta decisión engloba a los centros 11, 22, 24, 38, 46, 47, 50, 51, 60, 1, 66, 70 y 72.

EDUCACIÓN Diputado citará al Consejo de Formación en Educación tras sumario a director del IPES por "persecución política"

"¿Cuáles son las prioridades de este gobierno con respecto a la Educación Pública? El mensaje presupuestal no nos prioriza. Debemos luchar por un presupuesto acorde a las necesidades de los centros educativos", se lee en una publicación difundida por el núcleo en Instagram.

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo definió en su Asamblea General del sábado que todos los liceos de la capital acompañarán al 38 con un paro de su turno matutino, también este martes.

Por otra parte, ADES también adelantó que realizará un paro de 48 horas los días martes 28 y miércoles 29 de octubre, en reclamo de un mayor presupuesto para los liceos.

Verónica Méndez, presidenta de la asociación, dijo en una entrevista con Subrayado que el primer día el paro abarcará a los liceos de Montevideo, pero el segundo será llamado por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) y será de carácter nacional.