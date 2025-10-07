Uruguayos detenidos en la flotilla que iba a Gaza ya se encuentran de camino a sus casas

Los uruguayos que viajaban hacia la ciudad de Gaza con ayuda humanitaria en la Global Flotilla Sumud y que fueron detenidos por la Armada de Israel , siendo liberados posteriormente, y ya se encuentran de camino a sus respectivas casas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores lo confirmó en un comunicado y detalló que ambos se encuentran en buen estado de salud .

Los ciudadanos uruguayos que habían sido detenidos por la armada del Estado de Israel el pasado 1ro de octubre, están en camino a sus lugares de residencia. https://t.co/f5GaZU93rp #Flotilla #UruguayEnElExterior #4millones pic.twitter.com/wNSPd51wJn

"Uruguay agradece los esfuerzos realizados por varios países que permitieron el retorno de nuestros compatriotas" , señala el documento.

La Cancillería recordó además que este martes se cumplen dos años del "peor ataque terrorista en la historia" al Estado de Israel, que causó cerca de 1.200 muertos y más de 250 secuestrados en manos de Hamás.

"Marcó el inicio de una devastación de la Franja de Gaza por parte de Israel, que ha causado la muerte de decenas de miles de personas, la mayoría de ellas civiles, en particular mujeres y niños. En este trágico aniversario, el Gobierno de Uruguay ansía que los diálogos indirectos iniciados en Egipto entre las partes en conflicto sean el comienzo de un camino de paz sostenible en Israel y Palestina", indica el comunicado.

Añade que el país "reitera la necesidad urgente de implementar un cese al fuego inmediato y permanente, el retorno de los rehenes que permanecen secuestrados y el ingreso sin dilaciones ni obstáculos de la ayuda humanitaria a Gaza para hacer frente a la desesperante hambruna. A su vez, Uruguay también reafirma la urgencia de construir las bases de dos Estados y dos pueblos con las garantías básicas a israelíes y palestinos para vivir definitivamente en paz y seguridad".

El 2 de octubre, el canciller Lubetkin se reunió con familiares de los uruguayos que viajaban en la flotilla, con quienes intercambió información y opiniones para poder avanzar hacia una rápida liberación.

Su situación era seguida de cerca por el gobierno encabezado por Yamandú Orsi, que tras lo sucedido instó a la administración de Israel a que respete la integridad física y la seguridad de los integrantes de la iniciativa.

