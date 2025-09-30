Dólar
ULTRAMARATÓN

La bandera de Uruguay a los pies de Filípides tras correr 246 kilómetros en 35 horas: los celestes que superaron la mítica Spartathlon 2025, la prueba de resistencia más dura del planeta

La uruguaya Karen Goicoechea logró la histórica marca de completar por tercera vez la competencia que revive la historia de Filípides; repasá el historial de los uruguayos

30 de septiembre 2025 - 11:45hs

Karen Goicoechea en la Spartathlon 2025

El Observador | Sebastián Amaya

Por  Sebastián Amaya

La Spartathlon 2025, una de las carreras más duras del planeta con 246,5 kilómetros de recorrido non stop, tuvo la presencia de dos corredores uruguayos que lograron completar la prueba que se desarrolló este fin de semana en Grecia.

La carrera atraviesa escarpadas montañas entre Atenas y Esparta y revive la historia de Filípides, hombre-correo que corrió entre aquellas ciudades para pedir ayuda a los espartanos para combatir juntos a los persas en Maratón.

Los uruguayos en la Spartathlon 2025
Los uruguayos en la Spartathlon 2025: Federico Molina y Karen Goicoechea

Los uruguayos en la Spartathlon 2025: Federico Molina y Karen Goicoechea

Por eso, cada uno de los corredores que la completa, cumple con el ritual de ir a la estatua de Filípides y rendirle homenaje.

Los dos uruguayos que superaron la Spartathlon 2025

La Spartathlon 2025 tuvo la presencia de tres uruguayos y dos de ellos lograron completarla, en damas y caballeros.

En damas, Karen Goicoechea, nacida en 1978, la completó con un tiempo de 35 horas, 21 minutos y 32 segundos.

Los uruguayos en la Spartathlon 2025: Karen Goicoechea la completó por tercera vez, única uruguaya en hacerlo
Los uruguayos en la Spartathlon 2025: Karen Goicoechea la completó por tercera vez, única uruguaya en hacerlo

Los uruguayos en la Spartathlon 2025: Karen Goicoechea la completó por tercera vez, única uruguaya en hacerlo

Fue su tercera Spartathlon que completa de forma consecutiva, lo que es un logro histórico para los ultramaratonistas uruguayos, al ser la única en tener tres en su palmarés, tanto en damas como en caballeros.

d6aa7c98-1508-42cb-b201-0ee5c628c2c6
Los uruguayos en la Spartathlon 2025: Karen Goicoechea la completó por tercera vez, única uruguaya en hacerlo

Los uruguayos en la Spartathlon 2025: Karen Goicoechea la completó por tercera vez, única uruguaya en hacerlo

El año pasado la había realizado en 35:10:31 y en 2023 marcó un tiempo de 33:53:33, en la que fue su mejor actuación.

El otro uruguayo que corrió los 246,5 kilómetros este fin de semana fue Federico Molina, generación 1992, quien registró un tiempo de 34 horas, 4 minutos y 45 segundos, en su primera experiencia.

Federico Molina en la Spartathlon 2025

Federico Molina en la Spartathlon 2025

El récord masculino uruguayo lo tiene Fernando Martínez, quien tiene las dos mejores marcas celestes en 2023 y 2024, con su mejor registro del año pasado con 23:28:46.

Los uruguayos en la Spartathlon 2025
Los uruguayos en la Spartathlon 2025

Los uruguayos en la Spartathlon 2025

En tanto, el récord femenino uruguayo es de Carla Dadomo, quien en 2023 la corrió con un tiempo de 29:39:04.

Los uruguayos que han completado Spartahlon

La web oficial de la carrera tiene el registro de todos los uruguayos que la completaron ordenados por sus respectivos tiempos:

Ultramaratonista Año Tiempo
Martínez Román, Fernando Andrés 2024 23:28:46
Martínez Román, Fernando Andrés 2023 23:32:59
Dadomo Manfredi, Carla Antonella 2023 29:39:04
Techera, Natalia 2023 31:10:31
Dadomo Manfredi, Carla Antonella 2022 33:11:28
Goicoechea, Karen 2023 33:53:33
Molina Schöpf, Federico Adrián 2025 34:04:45
Camejo Peralta, Jonathan Mariano 2021

34:05:58

Segurola Pita, Dardo Andrés 2006 35:09:51
Goicoechea, Karen 2024 35:10:31
Goicoechea, Karen 2025 35:21:32
Corti Leivas, Richard 2022 35:23:20
Lugo, Robert 2023 35:31:27
Amodio, Silvia 2016 35:31:58
