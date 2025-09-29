Cómo sigue la situación de Thiago Gamboa, jugador sub 14 de Rampla Juniors, quien se desmayó en pleno partido y está internado en el Hospital Pereira Rossell

El fin de semana de Rampla Juniors se vio consternado cuando el futbolista Thiago Gamboa, quien juega en la categoría sub 14 del club, se desmayó en pleno partido y debió ser internado de apuro en el Hospital Pereira Rossell, en el que permanece hasta ahora.
El club picapiedra emitió un comunicado explicando toda la situación.
Lo que sucedió con Thiago Gamboa
El futbolista Thiago Gamboa se desmayó en un partido sub 14 defendiendo a Rampla Juniors el fin de semana que acaba de terminar.
Este lunes, el club emitió un comunicado en el que informa lo sucedido.
"Desde Rampla Juniors deseamos informar a nuestra comunidad que en el día de ayer (domingo), durante un encuentro de la categoría Sub 14, nuestro jugador Thiago Gamboa sufrió un desmayo en pleno juego y debió ser trasladado de inmediato al Hospital Pereira Rossell", comienza diciendo.
Y agrega: "Los estudios médicos iniciales indican que presenta una arritmia cardíaca, por lo que permanecerá internado y bajo observación hasta completar los exámenes necesarios".
"Acompañamos a Thiago y a su familia en este momento difícil, y agradecemos las muestras de apoyo y preocupación recibidas por parte de hinchas, compañeros y amigos. Sabemos que la fuerza de toda la familia Picapiedra es muy importante para su pronta recuperación. Seguiremos cerca, brindando la información que su familia y los médicos consideren pertinente. ¡Fuerza Thiago!", finaliza el comunicado.
