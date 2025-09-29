Negro afirmó que atentado contra Ferrero fue "la respuesta violenta" al "combate permanente" de la Policía al narcotráfico

El ministro del Interior, Carlos Negro, el 28 de setiembre de 2025 en la conferencia de prensa en el Ministerio del Interior por el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero

El ministro del Interior, Carlos Negro , afirmó que el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero , fue "la respuesta violenta" de grupos de narcotraficantes en represalia "por el trabajo y combate permanente " contra estas bandas de crimen organizado.

Durante la madrugada del domingo, dos delincuentes dispararon y arrojaron una granada al patio de la casa de Ferrero , ubicada en Brazo Oriental. El ataque no registró heridos.

Las autoridades indagan si el atentado es en represalia a la incautación de más de dos toneladas de cocaína en una chacra de Punta Espinillo en agosto. Se estima que la droga, que iba a ser exportada al exterior, pertenecía al grupo liderado por el narcotraficante Luis Fernández Albín, vinculado con Sebastián Marset.

El presidente de la República, Yamandú Orsi , convocó a una reunión con líderes partidarios y con el ministro del Interior debido al atentado. Tras la reunión, Negro fue consultado sobre si esta incautación está vinculada al atentado a Ferrero.

"Estamos convencidos que es la respuesta violenta de los grupos de narcotraficantes. Se da por el trabajo y combate permanente que estamos haciendo a los narco día a día", dijo Negro este lunes rueda de prensa.

El ministro también contó que Orsi convocó a Ferrero a Torre Ejecutiva. "Mantuvimos una reunión donde se le manifestó el respaldo primero a la persona y luego a la fiscal, asegurando requerimientos necesarios para su seguridad y familia", agregó Negro.

"Estamos viendo cuales son las personas que necesitarían eventualmente una protección mayor. La fiscal Ferrero tiene seguridad hace muchos años, las normas de seguridad que tenía eran las que indicaba el protocolo", añadió el ministro.

Sobre la reunión con los partidos políticos, destacó que "se hizo explicito por todos ellos la necesidad de dar una fuerte respuesta institucional".

Los delincuentes llegaron por los techos hasta el patio trasero de la fiscal. Habían arribado en un auto y una camioneta, en la que llevaban un tablón de más de tres metros que usaron para trepar a los techos.

La camioneta fue encontrada poco después incendiada cerca del arroyo Miguelete, mientras que el auto fue capturado y sus presuntos ocupantes, que eran dos, detenidos. Desde el Ministerio del Interior afirmaron que habrá más de ellos.