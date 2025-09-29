Dólar
Javier García criticó a Carlos Negro por atentado a Ferrero y recordó que comenzó su gestión "declarándose derrotado frente al narcotráfico"

"Acá están las consecuencias", sostuvo el senador Javier García en referencia al atentado contra la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero

29 de septiembre 2025 - 12:39hs
Javier García

Javier García

Diego Battiste

El senador nacionalista y exministro de Defensa, Javier García, criticó este lunes al ministro del Interior, Carlos Negro, por la forma en que se refirió al atentado contra la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ocurrido en la madrugada del domingo y recordó que el secretario de Estado "inició su gestión declarándose derrotado frente al narcotráfico, lo dijo públicamente".

En rueda de prensa, García sostuvo: “Yo dije de entrada que había que tener un respaldo institucional fuerte porque la verdad que es un hecho inédito en Uruguay. Me llamó la atención que el ministro del Interior tratara de disminuir la importancia de esto. Cuando hizo la conferencia de prensa hablando de que esto era un atentado contra una fiscal de estupefacientes. No es así. Es la fiscal de Corte. No hay antecedentes en Uruguay con respecto a un atentado a la fiscal de Corte, un atentado a la vida en su casa”.

“Aquí hubo un alto nivel de inteligencia”

El legislador señaló que el ataque no puede compararse con otros episodios delictivos en el país: “Tampoco es que haya patrones comunes con otros porque no hay un caso similar a este. Por eso dije ayer que no se puede tratar de exculpar las responsabilidades. Y hay que prestar atención también a que este no es un atentado que se hace de un día para el otro. Aquí hubo un alto nivel de inteligencia”.

Fachada de la Fiscalía General de la Nación
FGN

Fiscalía señala que atentado a Ferrero "fue un ataque a la cabeza de los acusadores" y advierte que "la criminalidad en Uruguay ha cambiado"

Acuerdo político contra el narcotráfico

García confirmó que dialogó con el presidente de la República, Yamandú Orsi, tras el atentado y consideró que el desafío principal es político: “Estuve hablando con el presidente de la República, creo que el gran desafío es saber si se quiere dar la lucha efectivamente y tener un acuerdo político contra el narcotráfico. El ministro del Interior inició su gestión declarándose derrotado frente al narcotráfico, lo dijo públicamente. Acá están las consecuencias”.

El senador concluyó su intervención con un llamado a alcanzar consensos de alto nivel: “Si lo que se quiere es un acuerdo político de máximo nivel para combatir el narcotráfico, creo que es un tema institucional de primer nivel. Si se trata de disminuir la importancia y la gravedad de lo de ayer, se va a seguir perdiendo ante el narcotráfico”.

Javier García Carlos Negro mónica ferrero

