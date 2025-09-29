Fernando Pereira dijo que atentado a Mónica Ferrero "no es un tema para politizar" y criticó discursos "para sacar rédito político"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira , se refirió este lunes al atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero , ocurrido este domingo y aseguró que frente a hechos de esta gravedad “ no puede haber dos opiniones ”.

En una entrevista en el programa Arriba Gente de Canal 10, Pereira afirmó: “No puede haber dos opiniones, todos debemos estar detrás de las instituciones, y un ataque a la fiscal de Corte es un ataque a la institucionalidad uruguaya”. El dirigente frenteamplista fue enfático en su mensaje y pidió evitar el uso político de este tipo de hechos: “ Esto no es un tema para politizar o sacar rédito político ”, expresó.

Si bien evitó señalar directamente a sectores de la oposición, deslizó cuestionamientos a ciertos discursos: “Todos nos dicen que de esto no hay que sacar rédito político y luego uno ve las frases y ve que están referidas a sacar rédito político. Entonces cuando decimos no sacar rédito político, cuando decimos espalda con espalda, luego tiene que ser espalda con espalda, no me puedo dar vuelta y tener la espalda llena de moretones ”.

Desde la oposición, el Partido Nacional emitió una declaración pública el domingo por la tarde donde calificó el ataque a la fiscal Ferrero como un hecho que “ marca un antes y un después en el Uruguay ”. En el mismo comunicado, el partido exigió al Poder Ejecutivo una acción firme: “ Exigimos que el gobierno, con el presidente de la República a la cabeza y el ministro del Interior despliegue el máximo de sus capacidades para investigar y sancionar a los responsables de este atentado ”.

En tanto, en otro comunicado el Partido Colorado marcó que el ataque que sufrió la fiscal de Corte "supone un agravio institucional que compromete nuestra solidaridad" con Ferrero.

Además, sostiene que el hecho "advierte a toda la ciudadanía que el episodio marca un cambio cualitativo en la lucha contra el crimen organizado", lo que "impone el deber de extremar la disposición de todos los recursos del estado democrático desafiado".

Pereira, por su parte, subrayó que este es un momento para defender la institucionalidad por encima de las diferencias políticas: “Este es un tema para defender todo el sistema político, las organizaciones sociales, quienes creemos que esta forma de convivir es la más adecuada, quienes creemos que un atentado de este tipo es grave y por lo cual hay que solidarizarse con la fiscal Ferrero, pero al mismo tiempo tener la paciencia para permitir resolver el tema”.

El dirigente también valoró los avances en la investigación judicial que ya han permitido las primeras detenciones: “Ya en pocas horas hay dos de los eventualmente responsables de la acción que están detenidos”, destacó.