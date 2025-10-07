Dólar
/ Nacional / REUNIÓN

"Profundizar, intercambiar y ver cuál es la realidad": Yamandú Orsi se reunió con tres sindicatos en Torre Ejecutiva

Este lunes, en rueda de prensa, Orsi apuntó que con estos encuentros buscan dar un "paso más" en el marco de los conflictos entre los sindicatos con las empresas

7 de octubre 2025 - 11:33hs
Orsi se reúne con sindicatos en Torre Ejecutiva

Orsi se reúne con sindicatos en Torre Ejecutiva

Foto: Inés Guimaraens

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió este martes en Torre Ejecutiva con tres sindicatos que se encuentran en conflicto y/o con problemas dentro de sus respectivos sectores.

Sobre las 9:30 el mandatario recibió a representantes de la Federación Nacional de Municipales, con quienes trató, entre otros temas, el cese de alrededor de 300 funcionarios en la Intendencia de Salto.

A las 10:45 Orsi se juntó con el sindicato de trabajadores de Conaprole tras el cierre de una planta en Rivera. Finalmente, a las 12:00, el presidente se reunió con la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (Foica).

Este lunes, en rueda de prensa, Orsi apuntó que con estos encuentros buscan dar un "paso más" para poder aportar en soluciones respecto a la conflictividad entre los sindicatos y las empresas.

El objetivo entonces sería "profundizar, intercambiar y ver cuál es la realidad", aseguró el presidente.

Luego de estas reuniones Orsi asistirá al cierre de actividades del Comité Nacional por el Año Internacional de las Cooperativas, organizado por el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop). La actividad está prevista para las 17:00 horas.

Al evento asistirá también la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse; el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y la presidenta del Inacoop, Graciela Fernández.

Finalmente, sobre las 19:00 horas, se dirigirá a un evento organizado por la empresa constructora Saceem para cerrar la jornada.

Yamandú Orsi sindicatos Torre Ejecutiva Conaprole FOICA municipales

