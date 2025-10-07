"Fue un ataque contra la humanidad": a dos años del atentado de Hamás, la B'nai B'rith reclamó la liberación de los rehenes y el desarme del grupo terrorista

Al cumplirse dos años del atentado terrorista de Hamas contra Israel, la asociación B’nai B’rith Uruguay recordó ese hecho que, sostuvo, “marcó para siempre la historia contemporánea del mundo judío y de toda la humanidad”.

“El 7 de octubre de 2023, más de 1.200 hombres, mujeres, niños y ancianos fueron asesinados con una crueldad indescriptible. Más de 250 personas fueron secuestradas y llevadas a la Franja de Gaza, donde muchas permanecen aún hoy como rehenes en condiciones inhumanas. Miles resultaron heridas, comunidades enteras fueron arrasadas, y el trauma de aquel día sigue vivo en el corazón de Israel y del pueblo judío en todo el mundo”, rememoró la institución en un comunicado.

En ese sentido, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y exigió “la liberación inmediata e incondicional” de todos los rehenes en manos de Hamás.

“No hay justificación posible para el terrorismo. No hay causa política, nacional ni religiosa que legitime el accionar de Hamás. El 7 de octubre fue mucho más que un ataque contra Israel: fue un ataque contra la humanidad, contra los valores universales de la vida, la libertad y la dignidad humana. Fue un intento deliberado de quebrar el espíritu de un pueblo y de sembrar el miedo y el odio en el mundo entero”, señaló la institución judía.

La B’nai B’rith sostuvo que “frente a quienes relativizan, distorsionan o justifican la barbarie”, reafirma que los hechos del 7 de octubre “fueron un crimen de lesa humanidad", y que Hamás "es una organización terrorista responsable de esos crímenes”.

“La liberación de los rehenes y el desarme de Hamás son condiciones imprescindibles para una convivencia pacífica en Medio Oriente. Desde Uruguay, B’nai B’rith renueva su compromiso con la defensa de la paz verdadera y la seguridad del Estado de Israel. La paz solo será posible cuando el terrorismo sea condenado sin ambigüedades y cuando todos los pueblos de la región puedan vivir libres de miedo. Frente a la indiferencia, elegimos la memoria. Frente al odio, elegimos la vida. Frente al terror, elegimos la verdad y la justicia”, finaliza el comunicado.