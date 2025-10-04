"Vienen bien las pistas", dijo Orsi sobre las investigaciones por el atentado a Ferrero y la ola de homicidios

El presidente Yamandú Orsi da una conferencia el lunes 29 de setiembre tras el atentado a la fiscal Mónica Ferrero

El presidente de la República, Yamandú Orsi , aseguró que "vienen bien las pistas" por las investigaciones de los hechos de inseguridad de las últimas semanas.

Durante la madrugada del pasado domingo la fiscal de Corte Mónica Ferrero recibió un atentado en su casa. Por otra parte, durante la última semana se registraron al menos siete homicidios en todo Uruguay , incluidos tres asesinatos en la tarde de ayer en el barrio Casabó de Montevideo .

"Más que declaraciones, trabajo. Por lo que tengo entendido, Fiscalía y Ministerio del Interior vienen bien en las pistas de los últimos acontecimientos que nos complican", dijo el presidente en rueda de prensa este sábado en Fray Bentos.

ATENTADO La camioneta usada para atentar contra la fiscal Mónica Ferrero realizó inteligencia en el barrio al menos 20 días antes

JUSTICIA La Justicia imputó a otras dos personas por el atentado contra Mónica Ferrero

En la tarde pasada, la Justicia imputó a otras dos personas por el atentado contra la fiscal Ferrero . Con esto, ya son tres los formalizados por este caso (aunque el anterior era una persona que prestó asistencia logística a los delincuentes).

Los dos nuevos imputados fueron hallados responsables, en primera instancia, de asociación para delinquir, receptación agravado e incendio. A uno de ellos también se lo imputó como coautor de un delito de atentado agravado y estrago, mientras que el otro recibió el delito de atentado agravado pero como cómplice.

Ambos deperán cumplir prisión preventiva hasta marzo, mientras continúa la investigación a cargo de la fiscal Angelita Romano.

"Hay que coordinar mucho y dejar trabajar a los que saben", agregó Orsi, quien se encuentra en el departamento del Río Negro en el marco del inicio oficial del Día del Patrimonio 2025.

El presidente afirmó que en Uruguay hay "gente muy capaz y que (las investigaciones) vienen firme". "Hay que dejar, en mi caso declarar menos y hacer más", sentenció.

Sobre la tarde del viernes, tres personas de 23, 49 y 68 años fueron asesinadas en Casabó. El menor de ellos murió por múltiples heridas de bala en el pecho y abdomen. Mientras que los restantes fueron víctimas de un doble homicidio cuando estaban arreglando un auto y desde otro vehículo les dispararon en "modo ráfaga".

Otros homicidios se registraron en los barrios de Peñarol o Casavalle durante esta semana. Pero también se registraron asesinatos en el interior del país, como en Barra de Valizas y Minas.

El atentado a la casa de Mónica Ferrero

20250402 Mónica Ferrero, fiscal de Corte interina en el Senado. Foto: Inés Guimaraens

Dos delincuentes llegaron el domingo pasado, a las 04:30 de la madrugada, en una camioneta a la calle de atrás de la casa de Ferrero, en el barrio Jacinto Vera (en el límite con Brazo Oriental).

Según las cámaras de seguridad de la zona, a las que accedió El Observador, los delincuentes –vestidos de negro, con capuchas y guantes– bajaron de la camioneta un tablón de dos o tres metros y subieron a la azotea de una de las casas de la cuadra.

Desde allí, por los techos, llegaron al fondo de la casa de Ferrero –que tiene custodia 24 horas vigilando la puerta– y pasaron inadvertidos. Dispararon al menos tres veces contra las ventanas y tiraron una granada que detonó en el patio.

La fiscal de Corte resultó ilesa, al igual que su familia.

Poco más de media hora después los delincuentes bajaron de los techos y huyeron en la camioneta, que poco después apareció quemada cerca del Cementerio del Norte.

Las cámaras de vigilancia particulares registraron a la camioneta en la zona al menos desde el 11 de setiembre. También fue visto en los registros el auto negro Volkswagen Bora.