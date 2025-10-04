Los convocados de Nacional para enfrentar a Cerro Largo FC: sin Exequiel Mereles, con un juvenil ascendido y otro que finalmente no viajará con Marcelo Bielsa

El entrenador de Nacional , Pablo Peirano, dio la lista de convocados para el partido ante Cerro Largo FC de este sábado a las 18:00 en el Gran Parque Central por la décima fecha del Torneo Clausura.

En la lista, como era de esperar, no aparecen los jugadores lesionados Juan Cruz De los Santos ni Christian Oliva, quienes sufrieron desgarros en esta semana y estarán varios días afuera de las canchas.

Otra baja que llamó la atención fue la de Exequiel Mereles , quien es uno de los suplentes habituales en el plantel y que no aparece en la lista.

La novedad en la lista es la presencia del zaguero juvenil Tomás Viera, quien ya ha estado a las órdenes de Pablo Peirano y que fue sparring de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya en la Copa América 2024 de Estados Unidos.

También aparece el juevnil Agustín Dos Santos, habitual en las convocatorias de Peirano, quien iba a viajar como invitado de la selección uruguaya en la gira por Malasia, pero que finalmente no lo hizo.

Cabe destacar que lo la lesión de Oliva, Nacional cuenta con dos volantes de marca en su plantel: Luciano Boggio y Lucas Rodríguez.

El probable equipo tricolor ante Cerro Largo es con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero; Boggio y Lucas Rodríguez; Lucas Villalba, Nicolás Lodeiro, Nicolás López y Maximiliano Gómez.