El probable equipo de Nacional ante las bajas de último momento en el plantel de Pablo Peirano y con un jugador que tendrá una gran oportunidad

Nacional recibe a Cerro Largo FC este sábado a las 18:00 por la décima fecha del Torneo Clausura, en un partido en el que el entrenador Pablo Peirano tendrá dos bajas en el plantel, una de ellas de último momento.

El DT sufrió esta semana las lesiones por desgarro del extremo Juan Cruz De los Santos y este viernes se confirmó la del volante Christian Oliva , en el soleo , por lo que ambos jugadores no estarán este sábado ni en los próximos partidos.

Oliva es uno de los mediocampistas indiscutibles de Nacional, por lo que su baja se sentirá en el equipo, mientras que De los Santos había vuelto de una lesión y tuvo minutos en los dos últimos partidos, hasta que volvió a sentirse .

El probable equipo de Nacional

Con la baja del volante central, Peirano tendrá que hacer un cambio obligado en su equipo para recibir al cuadro de Danielo Núñez.

Pero, en general, el equipo no tendrá muchas modificaciones y el mediocampo tendrá el doble pivot de Luciano Boggio y Lucas Rodríguez.

Lucas Rodríguez

Luego de haber utilizado un 4-3-3 en la victoria ante Liverpool, con Oliva, Boggio y Rodríguez, frente a Juventud el DT mantuvo a esos tres mediocampistas pero el dibujo fue un 4-2-2, con Oliva y Rodríguez en el doble cinco, con Boggio por derecha y Nicolás Lodeiro por izquierda.

Sin Oliva, Boggio pasará al medio y quedará por definir la banda derecha.

Y el nombre que aparece en primer orden para ese puesto es el de Lucas Villalba, quien ha entrado como suplente en ese sector en los últimos partidos, en los que no ha podido reiterar sus grandes rendimientos del Apertura.

Lucas Villalba

Por eso, para el extremo será una gran oportunidad para tener una buena actuación, ganar confianza y asegurarse la titularidad.

Peirano tendrá que administrar sus dos volantes centrales, ya que en el plantel no tiene otros jugadores con esa vocación por la marca.

Además, Luis Mejía jugará este sábado y luego viajará a Panamá para jugar por las Eliminatorias, por lo que ante Danubio en Jardines atajará Ignacio Suárez.

El probable equipo de Nacional ante Cerro Largo FC será con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero; Lucas Rodríguez y Luciano Boggio; Lucas Villalba, Nicolás Lodeiro, Nicolás López y Maximiliano Gómez.