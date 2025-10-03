Dólar
PEÑAROL

¿René Higuita? No, Brayan Cortés; el arquero chileno de Peñarol ensayó muy bien el escorpión en Los Aromos; mirá el video

Los carboneros están prontos para jugar este domingo ante Danubio, pero también tuvieron un tiempo para distenderse en la práctica

3 de octubre 2025 - 17:17hs

Peñarol volvió a los entrenamientos en la mañana de este viernes en Los Aromos preparando nada menos que el encuentro contra Danubio del próximo domingo a la hora 18 por la fecha 10 del Torneo Clausura que lidera y que no quiere dejar de ganar, para intentar meterse en la definición de la Liga AUF Uruguaya. En tanto, su arquero Brayan Cortés, ensayó "el escorpión", la jugada patentada por el colombiano René Higuita.

Luis Suárez ante Inglaterra
FÚTBOL

La reconocida revista inglesa Four Four Two, eligió a los 100 mejores jugadores del siglo XXI y hay dos uruguayos y sorprende la ausencia de otro; mirá la lista completa puesto por puesto

El estado del césped del Estadio Campeón del Siglo luce impecable
PEÑAROL

El impecable estado que luce el césped del Estadio Campeón del Siglo luego de los problemas que tuvo

El escorpión chileno

Este viernes también sirvió para que los jugadores de Peñarol pudieran tener un rato de distensión en Los Aromos.

En eso se pudo ver, entre otros, al arquero chileno Brayan Cortés.

El futbolista aprovechó los minutos finales para ensayar la vieja jugada del golero colombiano René Higuita, "el escorpión".

Le tiraron un par de remates desde la mitad de la cancha y despejó con sus pies, tirándose hacia atrás.

Sus compañeros lo felicitaron por la presteza con la que lo realizó.

Temas:

Peñarol Brayan Cortés Danubio Los Aromos René Higuita

