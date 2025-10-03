¿René Higuita? No, Brayan Cortés; el arquero chileno de Peñarol ensayó muy bien el escorpión en Los Aromos; mirá el video

Peñarol volvió a los entrenamientos en la mañana de este viernes en Los Aromos preparando nada menos que el encuentro contra Danubio del próximo domingo a la hora 18 por la fecha 10 del Torneo Clausura que lidera y que no quiere dejar de ganar, para intentar meterse en la definición de la Liga AUF Uruguaya. En tanto, su arquero Brayan Cortés, ensayó "el escorpión", la jugada patentada por el colombiano René Higuita.

Los mirasoles viven momentos difíciles desde lo anímico, ya que en las últimas horas se confirmó que David Terans tiene una lesión grave y todo indica que podría ser rotura del tendón de Aquiles de uno de sus pies, como informó Referí.

Por otra parte, el técnico Diego Aguirre ensayó una variante y sacó de los titulares a Matías Arezo.

En otro orden y como informó este viernes Referí, Peñarol tiene en óptimas condiciones el césped del Estadio Campeón del Siglo, luego de los problemas que tuvo sobre fines de agosto.

El escorpión chileno

Este viernes también sirvió para que los jugadores de Peñarol pudieran tener un rato de distensión en Los Aromos.

En eso se pudo ver, entre otros, al arquero chileno Brayan Cortés.

El futbolista aprovechó los minutos finales para ensayar la vieja jugada del golero colombiano René Higuita, "el escorpión".

Le tiraron un par de remates desde la mitad de la cancha y despejó con sus pies, tirándose hacia atrás.

Sus compañeros lo felicitaron por la presteza con la que lo realizó.