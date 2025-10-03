Peñarol volvió a los entrenamientos en la mañana de este viernes en Los Aromos preparando nada menos que el encuentro contra Danubio del próximo domingo a la hora 18 por la fecha 10 del Torneo Clausura que lidera y que no quiere dejar de ganar, para intentar meterse en la definición de la Liga AUF Uruguaya. En tanto, su arquero Brayan Cortés, ensayó "el escorpión", la jugada patentada por el colombiano René Higuita.
¿René Higuita? No, Brayan Cortés; el arquero chileno de Peñarol ensayó muy bien el escorpión en Los Aromos; mirá el video
Los carboneros están prontos para jugar este domingo ante Danubio, pero también tuvieron un tiempo para distenderse en la práctica