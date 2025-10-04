"Es un orgullo tremendo ser el único del fútbol uruguayo convocado": Kevin Amaro habló en la partida de la selección uruguaya y contó qué lo sorprendió de Bielsa; mirá el video

Kevin Amaro , el jugador de Liverpool, único convocado del futbol uruguayo para los amistosos de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa ante República Dominicana y Uzbekistán por la Fecha FIFA de octubre, habló en la partida del combinado rumbo a Malasia, donde se jugarán los partidos, y manifestó su “orgullo” por estar citado .

El lateral y extremo atendió a la prensa en el Aeropuerto de Carrasco y dijo que toma la convocatoria “con la expectativa de sumar minutos, de hacer lo mejor posible para el equipo y crecer en todos los aspectos”

“Es un orgullo tremendo saber que soy el único del fútbol uruguayo convocado y hay que disfrutarlo con humildad y saber que voy por el buen camino”, agregó.

Amaro habló de las diferencias y lo que lo sorprendió del entrenador Marcelo Bielsa tras haber estado convocado para los dos último partidos de Eliminatorias el mes pasado, cuando tuvo su debut celeste.

“En la intensidad, plantea un equipo que exige mucho de lo físico, en los desmarques también a la hora de jugar, eso es lo que más noté”, dijo.

Con respecto a los futbolistas que lo recibieron en el combinado, destacó a dos: “El primer día, que yo llego un domingo, fue Darwin (Núñez), que tengo una buena relación con él. Y después también Ronald (Araujo). Se portaron todos muy excelentes conmigo y también estoy muy contento por eso”.

Sobre su posición, explicó cuál es la preferida. “Por derecha me siento más cómodo y de lateral es donde siento que puedo llegar a explotar todo mi potencial y es donde me gusta más también”.

Uruguay viajó este sábado con parte de la delegación celeste para la gira por Malasia en la que jugará ante República Dominicana, el viernes 10 a la hora 09:45, y el lunes 13 ante Uzbekistán, a la misma hora.