Dólar
Compra 38,65 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN URUGUAYA

"Es un orgullo tremendo ser el único del fútbol uruguayo convocado": Kevin Amaro habló en la partida de la selección uruguaya y contó qué lo sorprendió de Bielsa; mirá el video

"Hay que disfrutarlo con humildad y saber que voy por el buen camino”, dijo el jugador de Liverpool; mirá el video

4 de octubre 2025 - 16:20hs
kevin amaro auf

Kevin Amaro, el jugador de Liverpool, único convocado del futbol uruguayo para los amistosos de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa ante República Dominicana y Uzbekistán por la Fecha FIFA de octubre, habló en la partida del combinado rumbo a Malasia, donde se jugarán los partidos, y manifestó su “orgullo” por estar citado.

El lateral y extremo atendió a la prensa en el Aeropuerto de Carrasco y dijo que toma la convocatoria “con la expectativa de sumar minutos, de hacer lo mejor posible para el equipo y crecer en todos los aspectos”

“Es un orgullo tremendo saber que soy el único del fútbol uruguayo convocado y hay que disfrutarlo con humildad y saber que voy por el buen camino”, agregó.

20250909 Kevin Amaro debutó en la selección uruguaya ante Chile por Eliminatorias
Kevin Amaro debutó en la selección uruguaya ante Chile por Eliminatorias

Kevin Amaro debutó en la selección uruguaya ante Chile por Eliminatorias

Facundo González en Racing de Santander
URUGUAYOS

"Voy a poner todo para tener la posibilidad de ir al Mundial": el campeón del mundo sub 20 con Uruguay, Facundo González, sueña con ser convocado por Marcelo Bielsa

Pablo Alcoba jugando con la selección uruguaya juvenil ante Brasil
SELECCION URUGUAYA

Los 12 juveniles, con tres de Peñarol y dos de Nacional, que invitó Marcelo Bielsa para que entrenen con la selección uruguaya en Malasia para los dos amistosos

Amaro habló de las diferencias y lo que lo sorprendió del entrenador Marcelo Bielsa tras haber estado convocado para los dos último partidos de Eliminatorias el mes pasado, cuando tuvo su debut celeste.

“En la intensidad, plantea un equipo que exige mucho de lo físico, en los desmarques también a la hora de jugar, eso es lo que más noté”, dijo.

Con respecto a los futbolistas que lo recibieron en el combinado, destacó a dos: “El primer día, que yo llego un domingo, fue Darwin (Núñez), que tengo una buena relación con él. Y después también Ronald (Araujo). Se portaron todos muy excelentes conmigo y también estoy muy contento por eso”.

Sobre su posición, explicó cuál es la preferida. “Por derecha me siento más cómodo y de lateral es donde siento que puedo llegar a explotar todo mi potencial y es donde me gusta más también”.

Uruguay viajó este sábado con parte de la delegación celeste para la gira por Malasia en la que jugará ante República Dominicana, el viernes 10 a la hora 09:45, y el lunes 13 ante Uzbekistán, a la misma hora.

Embed - Atención a prensa | Kevin Amaro | Fecha FIFA octubre | #AUFTV
Temas:

Fútbol Uruguayo Kevin Amaro Marcelo Bielsa selección uruguaya Liverpool Malasia

Seguí leyendo

Las más leídas

David Terans
PEÑAROL

La buena y la mala noticia que recibió Peñarol sobre la lesión de David Terans; mirá el parte médico oficial

Rocky Balboa cuando escupió a Marcos Acuña
ARGENTINA

El pedido de disculpas del uruguayo Adrián "Rocky" Balboa, tras haber escupido en la cara a Marcos Acuña en la Copa Argentina

Pablo Alcoba jugando con la selección uruguaya juvenil ante Brasil
SELECCION URUGUAYA

Los 12 juveniles, con tres de Peñarol y dos de Nacional, que invitó Marcelo Bielsa para que entrenen con la selección uruguaya en Malasia para los dos amistosos

Maximiliano Gómez
TORNEO CLAUSURA

¿A qué hora juega este sábado Nacional vs Cerro Largo por el Torneo Clausura y dónde verlo en vivo?

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos