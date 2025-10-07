El tierno momento familiar de Darwin Núñez mientras se recupera de su lesión y tras no haber sido convocado por Marcelo Bielsa en la selección uruguaya

Darwin Núñez disfrutó de un momento familiar mientras se recupera de su lesión que lo tuvo afuera de los últimos partidos de Al Hilal de Arabia Saudita y tras no haber sido convocado por Marcelo Bielsa en la selección uruguaya para los amistosos en Malasia.

El delantero compartió una foto en sus redes en la que se lo ve junto a su pareja, la española Lorena Mañas, e Isabella, la hija más chica de la familia.

El delantero se lesionó en la rodilla y no juega en Al Hilal desde el pasado 19 de setiembre, tras haber disputado sus primeros cuatro partidos oficiales de la temporada en el club saudí y marcar dos goles.

Núñez fue una de las estrellas de la selección uruguaya que no fue convocada por Marcelo Bielsa para los amistosos que disputará en Malasia, con la mira en completar el rompecabezas de cara a la formación del plantel mundialista.

El atacante estará al margen de los duelos de la celeste del próximo viernes 10 ante Dominicana y del 13 frente a Uzbekistán, ambos a la hora 09:45 de Uruguay.