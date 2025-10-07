Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

El tierno momento familiar de Darwin Núñez mientras se recupera de su lesión y tras no haber sido convocado por Marcelo Bielsa en la selección uruguaya

El delantero se lesionó en la rodilla y no juega en Al Hilal desde el pasado 19 de setiembre

7 de octubre 2025 - 10:23hs
Darwin Núñez disfrutó de un momento familiar mientras se recupera de su lesión que lo tuvo afuera de los últimos partidos de Al Hilal de Arabia Saudita y tras no haber sido convocado por Marcelo Bielsa en la selección uruguaya para los amistosos en Malasia.

El delantero compartió una foto en sus redes en la que se lo ve junto a su pareja, la española Lorena Mañas, e Isabella, la hija más chica de la familia.

El delantero se lesionó en la rodilla y no juega en Al Hilal desde el pasado 19 de setiembre, tras haber disputado sus primeros cuatro partidos oficiales de la temporada en el club saudí y marcar dos goles.

Darwin Núñez en Al Hilal
ARABIA SAUDITA

Temas:

Darwin Núñez Marcelo Bielsa Malasia Al Hilal

