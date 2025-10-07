Investigación de Cancillería contradice a Lacalle Pou y asegura que el documento destruido con chats sobre Marset era parte de un expediente

La investigación del Ministerio de Relaciones Exteriores que indagaba sobre las responsabilidades en Cancillería en relación con la destrucción del documento que contenía un chat entre los entonces subsecretarios Carolina Ache (Cancillería) y Guillermo Maciel (Interior) donde se definía a Sebastián Marset como "un narco peligroso" en el marco del caso pasaportes, concluyó que el documento formaba parte de un expediente.

La destrucción de ese chat , que había sido protocolizado por una escribana e incluido en un expediente de Cancillería, fue denunciado por la exsubsecretaria en noviembre de 2023 en Fiscalía .

Tras ello y hace varios meses, la cartera, ahora liderada por Mario Lubetkin, definió iniciar una investigación interna para definir responsabilidades en el caso .

IRREGULARIDADES Caso Marset: la Cancillería decidió sumariar al excanciller Francisco Bustillo y a Carlos Mata por la destrucción de un documento

DOCUMENTO DESTRUIDO Caso Marset: concluyó investigación realizada en Presidencia sobre destrucción de documento de Cancillería y se entregará a Fiscalía

Ahora, dicho proceso concluyó y de acuerdo a lo informado por semanario Búsqueda, se determinó que el exjefe de la división Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Mata , bajo la orden del entonces ministro, Francisco Bustillo , fue el responsable de sustraer el documento que contenía los mensajes entre Ache y Maciel para su destrucción .

Además, el informe determinó que el documento destruido formaba parte de un expediente de la cartera.

Según el consignado medio, una funcionaria de Cancillería creó en noviembre de 2022 un expediente para cumplir con "cabalidad" con el fallo judicial que daba lugar al pedido de acceso a la información de los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara.

Este hecho contraviene lo expresado por el expresidente de la República, Luis Lacalle Pou, en 2023, cuando manifestó que el acta de las conversaciones "no era parte de un expediente".

"Era una hoja protocolizada por un escribano. No es que estaba incluido en un expediente", dijo, y agregó que habían vuelto a verificar en el "expediente GEX" –el que usa la Cancillería– y "no era parte".

Dicho planteo del entonces mandatario había contradicho en su momento la posición que había dado Ache ante Fiscalía, ya que la exvicecanciller expresó que las comunicaciones sí formaban parte del expediente.

Tras la investigación, el Ministerio de Relaciones Exteriores resolvió iniciar un sumario administrativo contra el excanciller Francisco Bustillo y el exjerarca Carlos Mata por la destrucción del documento.

Bustillo sigue siendo funcionario de la Cancillería ya que reviste la calidad de embajador, aunque no tiene destino asignado. Había pedido licencia sin goce de sueldo tiempo atrás.

Mata hoy se desempeña como asesor del senador blanco Carlos Camy (es un pase en Comisión desde el ministerio), pero cuando ocurrió el episodio investigado era jefe de Jurídica.