Dólar
Compra 38,65 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / NBA

"La decisión de las decisiones" que anunciará LeBron James este martes, a sus 40 años, y que genera enorme expectativa en la NBA y el deporte mundial

La estrella de Los Angeles Lakers publicó el avance de una entrevista que se emitirá este martes en la que compartirá "la decisión de las decisiones".

7 de octubre 2025 - 7:22hs

La segunda decisión de LeBron James

LeBron James, de 40 años y en vísperas de comenzar su 23ª temporada en la NBA, anunció que el martes revelará una "decisión", sin especificar si se trata de un acto publicitario o del anuncio del fin de su legendaria carrera, cuyo futuro sigue siendo una incógnita.

En un mensaje en las redes sociales, la estrella de Los Angeles Lakers publicó el avance de una entrevista que se emitirá el martes a las 16:00 GMT (13:00 de Uruguay) en la que compartirá "la decisión de las decisiones".

1714480838162.webp
LeBron James ante los Denver Nuggets
LeBron James ante los Denver Nuggets

Su mensaje establece un paralelismo con "The Decision" ("La decisión"), la famosa explicación de su marcha en 2010 de Cleveland a Miami, donde conquistó dos de sus cuatro títulos en la NBA.

Michael Jordan ya ganó 6 millones de euros gracias a Messi
ESTADOS UNIDOS

Michael Jordan vuelve a la NBA como "una incorporación legendaria": mirá cuál será su nuevo rol y al "equipo" al que se unirá

Luka Doncic, LeBron James y Austin Reaves
NBA

Los Angeles Lakers se venden por una impresionante cifra récord en la NBA; mirá los miles de millones de dólares de la operación

El Rey, que cumplirá 41 años en diciembre, ha alimentado los rumores sobre su retirada al final de la temporada que comenzará el 21 de octubre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KingJames/status/1975258187046789292&partner=&hide_thread=false

"Estoy feliz de poder seguir practicando este deporte que tanto me gusta durante una nueva temporada", explicó James durante la jornada de prensa de los Lakers el 29 de setiembre.

"Pase lo que pase, estoy muy involucrado porque no sé cuándo terminará, aunque el final se acerque", añadió el que muchos consideran el mejor basquetbolista de la historia.

DALLAS, TEXAS - JANUARY 07: LeBron James #23 of the Los Angeles Lakers is defended by Maxi Kleber #42 of the Dallas Mavericks during the second quarter at American Airlines Center on January 07, 2025 in Dallas, Texas. NOTE TO USER: User expressly acknowle
LeBron James ante los Mavs

LeBron James ante los Mavs

Si bien los medios estadounidenses plantean la posibilidad de que James anuncie su retiro, también han recordado que el jugador tiene varias alianzas comerciales, entre ellas una con Amazon, que prepara para el martes un evento de ventas exclusivo para suscriptores.

En cualquier caso, las entradas para el último partido de la temporada 2025/26 en casa de los Lakers se han disparado.

Según Tickpick, la plataforma para la compra y venta de ingresos, la boleta más barata para el partido de los Lakers contra los Utah Jazz el 12 de abril subió de 85 a 445 dólares en las horas posteriores a la publicación del video.

El precio más bajo para un boleto de reventa en línea con SeatGeek fue de 821 dólares, y de 955 dólares en Ticketmaster.

AFP

Temas:

LeBron James NBA Los Angeles Lakers

Seguí leyendo

Las más leídas

Manuel Romero, el hijo de Marcelo Romero, festejando un gol para Real Madrid, su equipo
FÚTBOL

El juvenil que tiene firmado contrato profesional con Real Madrid, hijo de un mundialista con Uruguay, y que defendió a la celeste, a la selección de España y ahora, a la sub 17 de Estados Unidos

Imanol Machuca de Vélez Sarsfield ante Pedro Milans de Peñarol por la Copa Libertadores
FÚTBOL

Escándalo: la FIFA suspendió por un año a siete jugadores, tres argentinos, y a la Federación de Malasia, en donde se encuentra la selección uruguaya para jugar

Jeremía Recoba y su festejo en Las Palmas tras ganarle a Cádiz
URUGUAYOS

El novedoso puesto en el que Jeremía Recoba volvió a jugar tras tres partidos sin minutos y con una actuación que dejó "muy contento" al entrenador de Las Palmas

Lucas Villalba
NACIONAL

La historia que subió Lucas Villalba tras no jugar en Nacional y que llamó la atención en las redes sociales

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos