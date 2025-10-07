Dólar
Compra 38,65 Venta 41,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  13°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / CASO FERRERO

Un nuevo detenido y un preso conducido a Fiscalía por el atentado a la casa de Mónica Ferrero

Ya hay tres personas imputadas por el atentado, una de ellas formalizada por brindar asistencia logística a los implicados que entraron al hogar de la fiscal

7 de octubre 2025 - 9:55hs
Mónica Ferrero, fiscal de Corte

Mónica Ferrero, fiscal de Corte

Foto: Inés Guimaraens

La Fiscalía comunicó que hay dos nuevos detenidos por el atentado a la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ocurrido el pasado domingo 28 de setiembre.

Según indicó el vocero de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech, la Policía detuvo a un nuevo involucrado en el caso en las últimas horas. El detenido comparecerá ante la fiscal de Estupefacientes Angelita Romano este martes.

También será conducido ante la fiscal un hombre privado de libertad que entienden está vinculado al crimen.

Más noticias
atentado contra monica ferrero: la policia detuvo a un segundo hombre como autor material del hecho
SE INVESTIGA

Atentado contra Mónica Ferrero: la Policía detuvo a un segundo hombre como autor material del hecho

Dos disparos que quedaron incrustados en una ventana de la casa de Ferrero. 
JUSTICIA

La Justicia imputó a otras dos personas por el atentado contra Mónica Ferrero

Ya hay tres imputados por el atentado. El primero fue un hombre detenido el mismo día del crimen por brindar asistencia logística a los delincuentes que ingresaron al patio de la casa, que fue formalizado por asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación.

El pasado viernes se imputó a los otros dos involucrados por los delitos de asociación para delinquir, receptación agravado e incendio. A uno de ellos también se lo imputó como coautor de un delito de atentado agravado y estrago, mientras que el otro recibió el delito de atentado agravado pero como cómplice.

Temas:

atentado mónica ferrero fiscalía

Seguí leyendo

Las más leídas

Flota de helicópteros iraníes. (Archivo)
PERFECT DAY

Estados Unidos investiga a una empresa uruguaya por facilitar la compra de insumos de helicópteros para el Ejército de Irán

El feriado no laborable de octubre para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: cuándo cae y qué se celebra
CONSTRUCCIÓN

El feriado no laborable de octubre para una importante cantidad de trabajadores uruguayos: cuándo cae y qué se celebra

Sede de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV)
OPORTUNIDAD

ANV abre un llamado para comprar 63 viviendas reacondicionadas en Montevideo y el interior: los requisitos

Manuel Romero, el hijo de Marcelo Romero, festejando un gol para Real Madrid, su equipo
FÚTBOL

El juvenil que tiene firmado contrato profesional con Real Madrid, hijo de un mundialista con Uruguay, y que defendió a la celeste, a la selección de España y ahora, a la sub 17 de Estados Unidos

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos