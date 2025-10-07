Un nuevo detenido y un preso conducido a Fiscalía por el atentado a la casa de Mónica Ferrero

Mónica Ferrero, fiscal de Corte Foto: Inés Guimaraens

La Fiscalía comunicó que hay dos nuevos detenidos por el atentado a la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ocurrido el pasado domingo 28 de setiembre.

Según indicó el vocero de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech, la Policía detuvo a un nuevo involucrado en el caso en las últimas horas. El detenido comparecerá ante la fiscal de Estupefacientes Angelita Romano este martes.

También será conducido ante la fiscal un hombre privado de libertad que entienden está vinculado al crimen.

Ya hay tres imputados por el atentado. El primero fue un hombre detenido el mismo día del crimen por brindar asistencia logística a los delincuentes que ingresaron al patio de la casa, que fue formalizado por asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación.

El pasado viernes se imputó a los otros dos involucrados por los delitos de asociación para delinquir, receptación agravado e incendio. A uno de ellos también se lo imputó como coautor de un delito de atentado agravado y estrago, mientras que el otro recibió el delito de atentado agravado pero como cómplice.