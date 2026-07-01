Se picó la lucha en la tabla de goleadores del Mundial 2026 y Harry Kane también quiere la Bota de Oro

Harry Kane se puso el traje de héroe en la selección de Inglaterra y con un doblete ante Congo logró revertir el marcador y meter a su equipo en los octavos de final del Mundial 2026.
Inglaterra se medirá con México en esa instancia.
Kane alcanzó cinco goles en el Mundial y trepó al segundo lugar de la tabla de artilleros de este Mundial.
La misma es comandada por Lionel Messi de Argentina y Kylian Mbappé de Francia.
Kane comparte el segundo lugar con Erling Braut Hallaand de Noruega.
Vinicius Jr. de Brasil y Ousmane Dembélé de Francia también están en la pelea con cuatro tantos cada uno.
Goleadores históricos de los mundiales
Kane, que en este torneo superó a Gary Lineker (10) como máximo goleador inglés en mundiales, también pasó por encima de Pelé (12) en la tabla de artilleros históricos.
Kane alcanzó con 13 goles al mítico Just Fontaine que en Suecia 1958 en tan solo seis partidos, alcanzó un récord que jamás nadie igualó: metió 13 tantos.
|Jugador
| Selección
| Goles
| Partidos
| Mundiales
|Lionel Messi
|Argentina
|19
|29
|2006 hasta hoy
| Kylian Mbappé
|Francia
|18
|18
|2018 hasta hoy
| Miroslav Klose
|Alemania
|16
|24
|2002 a 2014
| Ronaldo
|Brasil
|15
|19
|1998 a 2006
| Gerd Müller
|Alemania
|14
|13
|1970 y 1974
| Just Fontaine
|Francia
|13
|6
|1958
| Harry Kane
|Inglaterra
|13
|15
|2018 hasta hoy
| Pelé
|Brasil
|12
|14
|1958 a 1970
| Jürgen Klinsmann
|Alemania
|11
|17
|1990 a 1998
| Sandor Kocsis
|Hungría
|11
|5
|1954
| Gabriel Batistuta
|Argentina
|10
|12
|1994 a 2002
| Cristiano Ronaldo
|Portugal
|10
|25
|2006 hasta hoy