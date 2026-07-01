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Se picó la lucha en la tabla de goleadores del Mundial 2026 y Harry Kane también quiere la Bota de Oro

Mirá cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el doblete de Harry Kane y también cómo escaló el inglés entre los artilleros históricos de los mundiales

1 de julio de 2026 16:25 hs
Harry Kane

Harry Kane

Foto: Roberto Schmidt/AFP

Harry Kane se puso el traje de héroe en la selección de Inglaterra y con un doblete ante Congo logró revertir el marcador y meter a su equipo en los octavos de final del Mundial 2026.

Inglaterra se medirá con México en esa instancia.

Kane alcanzó cinco goles en el Mundial y trepó al segundo lugar de la tabla de artilleros de este Mundial.

La misma es comandada por Lionel Messi de Argentina y Kylian Mbappé de Francia.

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Kane comparte el segundo lugar con Erling Braut Hallaand de Noruega.

Vinicius Jr. de Brasil y Ousmane Dembélé de Francia también están en la pelea con cuatro tantos cada uno.

Goleadores históricos de los mundiales

Kane, que en este torneo superó a Gary Lineker (10) como máximo goleador inglés en mundiales, también pasó por encima de Pelé (12) en la tabla de artilleros históricos.

Kane alcanzó con 13 goles al mítico Just Fontaine que en Suecia 1958 en tan solo seis partidos, alcanzó un récord que jamás nadie igualó: metió 13 tantos.

Jugador Selección Goles Partidos Mundiales
Lionel Messi Argentina 19 29 2006 hasta hoy
Kylian Mbappé Francia 18 18 2018 hasta hoy
Miroslav Klose Alemania 16 24 2002 a 2014
Ronaldo Brasil 15 19 1998 a 2006
Gerd Müller Alemania 14 13 1970 y 1974
Just Fontaine Francia 13 6 1958
Harry Kane Inglaterra 13 15 2018 hasta hoy
Pelé Brasil 12 14 1958 a 1970
Jürgen Klinsmann Alemania 11 17 1990 a 1998
Sandor Kocsis Hungría 11 5 1954
Gabriel Batistuta Argentina 10 12 1994 a 2002
Cristiano Ronaldo Portugal 10 25 2006 hasta hoy

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