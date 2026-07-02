Lo que la FIFA no mostró por TV en el Mundial 2026: la invasión de varios hinchas en pleno partido Bélgica vs Senegal con corridas, tackles y la reacción en la tribuna

El partido Bélgica vs Senegal, con un apasionante final con alargue y triunfo con remontada 3-2 de los europeos, tuvo una invasión de hinchas al campo de juego que no fue mostrada por la transmisión de TV.
Uno de los hinchas que entró a la cancha en Bélgica vs Senegal
Foto: AFP
Tal como es estilo de la FIFA, las cámaras no mostraron lo que ocurrió en el minuto 31 cuando los africanos ganaban 1-0 y el partido se detuvo por la irrupción de cuatro espectadores en la cancha en el mismo momento.
Uno de los hinchas que entró a la cancha en Bélgica vs Senegal
Foto: AFP
Inmediatamente hubo corridas y tackles para intentar detenerlos.
Uno de los hinchas que entró a la cancha en Bélgica vs Senegal
En los videos que circularon se escuchó la reacción de los hinchas en la tribuna al ver los amagues y caídas el inesperado momento.
Uno de los hinchas que entró a la cancha en Bélgica vs Senegal
Foto: AFP
Según se pudo ver en imágenes y fotos, fueron cuatro los espontáneos que se metieron al campo de juego e hicieron que el partido estuviera detenido, hasta que pudieron ser reducidos y retirados por los efectivos de seguridad.