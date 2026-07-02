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Lo que la FIFA no mostró por TV en el Mundial 2026: la invasión de varios hinchas en pleno partido Bélgica vs Senegal con corridas, tackles y la reacción en la tribuna

Las cámaras no mostraron lo que ocurrió en el minuto 31 cuando los africanos ganaban 1-0 y el partido se detuvo por la irrupción de cuatro espectadores

2 de julio de 2026 10:15 hs

Invasión de varios hinchas en pleno partido Bélgica vs Senegal 

El partido Bélgica vs Senegal, con un apasionante final con alargue y triunfo con remontada 3-2 de los europeos, tuvo una invasión de hinchas al campo de juego que no fue mostrada por la transmisión de TV.

Uno de los hinchas que entró a la cancha en Bélgica vs Senegal

Uno de los hinchas que entró a la cancha en Bélgica vs Senegal

Tal como es estilo de la FIFA, las cámaras no mostraron lo que ocurrió en el minuto 31 cuando los africanos ganaban 1-0 y el partido se detuvo por la irrupción de cuatro espectadores en la cancha en el mismo momento.

Uno de los hinchas que entró a la cancha en Bélgica vs Senegal

Uno de los hinchas que entró a la cancha en Bélgica vs Senegal

Inmediatamente hubo corridas y tackles para intentar detenerlos.

Uno de los hinchas que entró a la cancha en Bélgica vs Senegal

Uno de los hinchas que entró a la cancha en Bélgica vs Senegal

En los videos que circularon se escuchó la reacción de los hinchas en la tribuna al ver los amagues y caídas el inesperado momento.

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Uno de los hinchas que entró a la cancha en Bélgica vs Senegal

Uno de los hinchas que entró a la cancha en Bélgica vs Senegal

Según se pudo ver en imágenes y fotos, fueron cuatro los espontáneos que se metieron al campo de juego e hicieron que el partido estuviera detenido, hasta que pudieron ser reducidos y retirados por los efectivos de seguridad.

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