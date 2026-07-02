Lo que la FIFA no mostró por TV en el Mundial 2026: la invasión de varios hinchas en pleno partido Bélgica vs Senegal con corridas, tackles y la reacción en la tribuna

El partido Bélgica vs Senegal, con un apasionante final con alargue y triunfo con remontada 3-2 de los europeos, tuvo una invasión de hinchas al campo de juego que no fue mostrada por la transmisión de TV.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Uno de los hinchas que entró a la cancha en Bélgica vs Senegal Foto: AFP Tal como es estilo de la FIFA, las cámaras no mostraron lo que ocurrió en el minuto 31 cuando los africanos ganaban 1-0 y el partido se detuvo por la irrupción de cuatro espectadores en la cancha en el mismo momento.

Uno de los hinchas que entró a la cancha en Bélgica vs Senegal Foto: AFP Inmediatamente hubo corridas y tackles para intentar detenerlos.

Uno de los hinchas que entró a la cancha en Bélgica vs Senegal En los videos que circularon se escuchó la reacción de los hinchas en la tribuna al ver los amagues y caídas el inesperado momento.