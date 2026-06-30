El peculiar pedido de disculpas de Marcelo Bielsa tras su rezongo a un camarógrafo de la FIFA: mirá lo que dijo

El entrenador saliente de la selección uruguaya Marcelo Bielsa brindó este martes una conferencia de prensa para analizar el pobre desempeño del equipo en el Mundial 2026 y al final de la misma hizo un pedido de disculpas por un hecho que protagonizó el pasado viernes al final del partido contra España, disputado en Guadalajara.

Uruguay perdió 1-0 con España quedando eliminado del grupo H y por una obligación decretada por FIFA, cada entrenador debe realizar una breve entrevista a nivel de campo y otra en zona mixta, antes de atender a los medios en conferencia de prensa.

Bielsa fue entrevistado a nivel de campo por María José Paiva, quien fue acompañada por un camarógrafo de la transmisión oficial del encuentro.

Este le pidió que retrocediera un poco para encuadrarlo mejor en el plano y mientras ajustaba la cámara, Bielsa explotó.

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"¡Dale de una vez!", le gritó totalmente desencajado. Luego le contestó a Paiva sus preguntas en forma muy breve.

Este martes, luego de contestar todas las preguntas en conferencia de prensa, Bielsa expresó: "Antes de terminar quiero hacer una referencia. Primero, una pequeña disculpa. Cuando me sacaron la fotografía oficial para la FIFA, debo reconocer que no sirvo para posar".

En la foto oficial de la FIFA, Bielsa salió mirando para abajo generando una insólita pregunta en la conferencia de prensa posterior al empate 1-1 con Arabia Saudita, en la cual una periodista de US Today le preguntó por qué había adoptado esa actitud para la foto.

"Y la segunda tiene que ver con lo ocurrido después del partido frente a España. Existen obligaciones con las empresas que poseen los derechos de televisión. Después de un partido como ese, el tiempo de la angustia no es el mismo que el tiempo de la felicidad. Yo reaccioné con impaciencia por la demora antes de las entrevistas obligatorias. Estaba completamente sobrepasado por el dolor. Y probablemente no fui todo lo educado que hubiera correspondido", manifestó.

Esas fueron sus últimas palabras vinculado a la selección uruguaya. Luego de las mismas se retiró. Su contrato con la Asociación Uruguaya de Fútbol se terminó con la eliminación del Mundial.