España vs Austria EN VIVO por el Mundial 2026: cabezazo de Pedro Porro para aumentar la ventaja

La selección española afronta este jueves (16:00 horas) el inicio de las eliminatorias del Mundial 2026, una fase que se ha convertido en muro desde que fue campeona en Sudáfrica 2010 y que intentará derribar en Los Ángeles ante una selección de Austria que se clasificó en el último segundo y que se caracteriza por llevar a cabo una presión alta sobre sus rivales.