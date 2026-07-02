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España vs Austria EN VIVO por el Mundial 2026: cabezazo de Pedro Porro para aumentar la ventaja

La roja busca el pase a los octavos de final desde las 16:00 en Los Ángeles

2 de julio 2026 - 17:28hs
Mikel Oyarzabal
AFP
España
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Lamine Yamal
AFP
Lamine Yamal
AFP

EN VIVO

La selección española afronta este jueves (16:00 horas) el inicio de las eliminatorias del Mundial 2026, una fase que se ha convertido en muro desde que fue campeona en Sudáfrica 2010 y que intentará derribar en Los Ángeles ante una selección de Austria que se clasificó en el último segundo y que se caracteriza por llevar a cabo una presión alta sobre sus rivales.

El ganador de la serie se medirá ante el vencedor de Portugal vs Croacia, que juegan este jueves a las 20:00.

España vs Austria EN VIVO:

El gol de Oyarzabal

Así está la llave del Mundial 2026

Bajas en España

Dos jugadores que terminaron sentidos ante Uruguay no jugarán este jueves en España: Nico Williams -lesión muscular en el aductor derecho- y Yeremy Pino -esguince acromioclavicular-. Ninguno estará presente en el partido y deja a Luis de la Fuente con pocas opciones en los extremos.

España favorita

Aunque España no ha ganado una eliminatoria mundialista desde que fue campeona en Sudáfrica 2010 -una eliminación en fase de grupos y dos en octavos de final, ante Rusia y Marruecos, respectivamente-, afronta la nueva eliminatoria de dieciseisavos como gran favorita a pasar de ronda.

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