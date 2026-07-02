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El sábado partirá de Uruguay rumbo a Venezuela el Hércules con 15 toneladas de ayuda humanitaria por los terremotos

La ayuda humanitaria fue acopiada en la Embajada de Venezuela y consiste en artículos de todo tipo, entre insumos médicos, de higiene y leche en polvo

2 de julio de 2026 15:40 hs
Bandera de Venezuela. Imagen de archivo

Bandera de Venezuela. Imagen de archivo

Luis ROBAYO / AFP

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) partirá el sábado rumbo a Venezuela con 15 toneladas de ayuda humanitaria, recolectadas luego de los terremotos que sacudieron el país días atrás y causaron estragos, con más de dos mil muertos y otros miles de heridos.

Según informó la Cancillería uruguaya, entre las 15 toneladas de ayuda humanitaria hay "insumos médicos, material esterilizante y de higiene, leche en polvo y suplemento alimenticio".

El ministerio también señaló que el canciller Mario Lubetkin conversó este jueves con su pr venezolano, Yván Gil, quien le agradeció "el gesto" del gobierno y del pueblo uruguayo.

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Ambos cancilleres habían mantenido una primera conversación el 27 de junio, cuando el gobierno uruguayo puso a disposición la ayuda necesaria a Venezuela, algo que anunció el presidente Yamandú Orsi.

Aunque falta definir los detalles de la operativa, Cancillería señaló que el viernes a la tarde se recogerá la ayuda acumulada en la Embajada de Venezuela para trasladarla a la Base Aérea de Carrasco y luego cargarla en el Hércules.

En camino a Venezuela, la aeronave hará una parada en Brasil para cargar combustible.

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