El sábado partirá de Uruguay rumbo a Venezuela el Hércules con 15 toneladas de ayuda humanitaria por los terremotos

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) partirá el sábado rumbo a Venezuela con 15 toneladas de ayuda humanitaria, recolectadas luego de los terremotos que sacudieron el país días atrás y causaron estragos, con más de dos mil muertos y otros miles de heridos.
Según informó la Cancillería uruguaya, entre las 15 toneladas de ayuda humanitaria hay "insumos médicos, material esterilizante y de higiene, leche en polvo y suplemento alimenticio".
El ministerio también señaló que el canciller Mario Lubetkin conversó este jueves con su pr venezolano, Yván Gil, quien le agradeció "el gesto" del gobierno y del pueblo uruguayo.
Ambos cancilleres habían mantenido una primera conversación el 27 de junio, cuando el gobierno uruguayo puso a disposición la ayuda necesaria a Venezuela, algo que anunció el presidente Yamandú Orsi.
Aunque falta definir los detalles de la operativa, Cancillería señaló que el viernes a la tarde se recogerá la ayuda acumulada en la Embajada de Venezuela para trasladarla a la Base Aérea de Carrasco y luego cargarla en el Hércules.
En camino a Venezuela, la aeronave hará una parada en Brasil para cargar combustible.