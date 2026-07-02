El sábado partirá de Uruguay rumbo a Venezuela el Hércules con 15 toneladas de ayuda humanitaria por los terremotos

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) partirá el sábado rumbo a Venezuela con 15 toneladas de ayuda humanitaria , recolectadas luego de los terremotos que sacudieron el país días atrás y causaron estragos, con más de dos mil muertos y otros miles de heridos .

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Según informó la Cancillería uruguaya, entre las 15 toneladas de ayuda humanitaria hay "insumos médicos, material esterilizante y de higiene, leche en polvo y suplemento alimenticio" .

El ministerio también señaló que el canciller Mario Lubetkin conversó este jueves con su pr venezolano, Yván Gil , quien le agradeció "el gesto" del gobierno y del pueblo uruguayo.

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Ambos cancilleres habían mantenido una primera conversación el 27 de junio, cuando el gobierno uruguayo puso a disposición la ayuda necesaria a Venezuela, algo que anunció el presidente Yamandú Orsi.

La República Bolivariana de Venezuela agradece al ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, su comunicación directa para ofrecer apoyo en la fase de reconstrucción nacional. Este respaldo será fundamental tras concluir las labores de búsqueda, rescate y… https://t.co/ZiYjU5tVMW — Yvan Gil (@yvangil) June 27, 2026

Aunque falta definir los detalles de la operativa, Cancillería señaló que el viernes a la tarde se recogerá la ayuda acumulada en la Embajada de Venezuela para trasladarla a la Base Aérea de Carrasco y luego cargarla en el Hércules.

En camino a Venezuela, la aeronave hará una parada en Brasil para cargar combustible.