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Una nueva masa de aire polar refuerza el frío en Uruguay: qué esperar para este jueves, según Metsul

El organismo brasileño explicó que el aire polar, que ya se encuentra sobre Uruguay y gran parte de Argentina, seguirá desplazándose hacia el norte

2 de julio de 2026 7:28 hs
20250625 Frio, invierno, mal tiempo, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

Una nueva masa de aire de origen polar continuará avanzando este jueves sobre el Cono Sur y mantendrá el ambiente muy frío en Uruguay, con un descenso de las temperaturas a lo largo de la jornada y sensaciones térmicas aún más bajas por efecto del viento, según el último informe de Metsul Meteorología.

El organismo brasileño explicó que el aire polar, que ya se encuentra sobre Uruguay y gran parte de Argentina, seguirá desplazándose hacia el norte durante el día, alcanzando Rio Grande do Sul. Ese movimiento hará que el enfriamiento se intensifique durante la tarde y la noche.

Las temperaturas más bajas llegarán al final del día

A diferencia de lo habitual, las temperaturas mínimas no se registrarán al amanecer, sino entre la tarde y la noche, debido a que el ingreso del aire frío se producirá de forma progresiva durante la jornada.

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Según Metsul, en varias zonas del sur de Brasil la temperatura de la tarde será incluso inferior a la registrada durante la mañana, un comportamiento poco frecuente que refleja la intensidad de la irrupción de aire polar.

El aire polar también deja su impacto en la frontera con Uruguay

Mientras gran parte de Rio Grande do Sul tendrá lluvias y lloviznas, la zona fronteriza con Uruguay y el extremo sur del estado brasileño permanecerán mayormente sin precipitaciones, aunque con abundante nubosidad y algunos períodos de mejora.

El fortalecimiento del viento del suroeste acompañará el avance de la masa de aire frío y provocará muy bajas sensaciones térmicas, un escenario que también se hará sentir en territorio uruguayo durante este jueves.

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