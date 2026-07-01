Comienzan los pagos de BPS de julio: quiénes cobran primero y qué jubilados tendrán un aumento permanente

El Banco de Previsión Social (BPS) comenzará este jueves 2 de julio con el pago de las jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales correspondientes al mes de junio , según el calendario oficial difundido por el organismo.

Los primeros en cobrar serán quienes reciben sus haberes mediante depósito en cuentas bancarias o instituciones emisoras de dinero electrónico (IEDES) , tanto en Montevideo como en el interior del país.

En tanto, los pagos presenciales en las oficinas del BPS en Montevideo se realizarán entre el 2 y el 22 de julio , de acuerdo con el último dígito de la cédula de identidad.

Más de un millón de beneficiarios del BPS ya tienen fecha de cobro: quiénes son los primeros del mes de julio

Quienes cobran a través de Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos podrán retirar sus prestaciones desde el viernes 3 y hasta el 22 de julio .

En el interior del país, además de los depósitos bancarios que comenzarán este jueves, las giras de pago se desarrollarán entre el 3 y el 8 de julio, según la localidad.

Qué prestaciones paga el BPS

El calendario de julio comprende el pago de:

Jubilaciones.

Pensiones.

Prestaciones para activos.

Apoyo a la Inserción Laboral.

Tarjeta AFAM Beneficio IVA.

TuApp.

El organismo recuerda que la fecha exacta y el lugar de cobro pueden consultarse a través de los canales oficiales del BPS, ingresando el número de cédula de identidad.

Más de 115.000 jubilados y pensionistas tendrán un aumento

Aunque los pagos de julio comienzan este jueves, un grupo de más de 115.000 jubilados y pensionistas recibirá un incremento permanente del 1% en sus prestaciones, según anunció el gobierno.

El beneficio alcanza a quienes perciben una jubilación o pensión mínima como único ingreso y también comprende a pasivos de las cajas Militar y Policial que cumplan con las condiciones establecidas.

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, explicó que el aumento se suma al incremento extraordinario del 2% otorgado en 2025, por lo que quedará incorporado de forma permanente y no será descontado de futuros ajustes.

Sin embargo, el aumento no se verá reflejado en los pagos que comienzan este jueves, ya que corresponde a las pasividades de julio, que se abonarán durante agosto.

"El año pasado se cobró un 2% a partir del 1° de julio y este año se adiciona un 1% más. No es descontable, es adicional, no se va a reintegrar de ningún aumento a futuro", explicó Pardo al anunciar la medida.