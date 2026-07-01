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Comienzan los pagos de BPS de julio: quiénes cobran primero y qué jubilados tendrán un aumento permanente

Más de 115 mil jubilados y pensionistas recibirán un aumento permanente del 1% en sus prestaciones

1 de julio de 2026 9:05 hs
fotos jubilados

Los primeros en cobrar serán quienes reciben sus haberes mediante depósito en cuentas bancarias o instituciones emisoras de dinero electrónico (IEDES), tanto en Montevideo como en el interior del país.

En tanto, los pagos presenciales en las oficinas del BPS en Montevideo se realizarán entre el 2 y el 22 de julio, de acuerdo con el último dígito de la cédula de identidad.

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Quienes cobran a través de Abitab, RedPagos, Anda, Polakoff e Interdatos podrán retirar sus prestaciones desde el viernes 3 y hasta el 22 de julio.

En el interior del país, además de los depósitos bancarios que comenzarán este jueves, las giras de pago se desarrollarán entre el 3 y el 8 de julio, según la localidad.

Qué prestaciones paga el BPS

El calendario de julio comprende el pago de:

  • Jubilaciones.

  • Pensiones.

  • Prestaciones para activos.

  • Apoyo a la Inserción Laboral.

  • Tarjeta AFAM Beneficio IVA.

  • TuApp.

El organismo recuerda que la fecha exacta y el lugar de cobro pueden consultarse a través de los canales oficiales del BPS, ingresando el número de cédula de identidad.

Más de 115.000 jubilados y pensionistas tendrán un aumento

Aunque los pagos de julio comienzan este jueves, un grupo de más de 115.000 jubilados y pensionistas recibirá un incremento permanente del 1% en sus prestaciones, según anunció el gobierno.

El beneficio alcanza a quienes perciben una jubilación o pensión mínima como único ingreso y también comprende a pasivos de las cajas Militar y Policial que cumplan con las condiciones establecidas.

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, explicó que el aumento se suma al incremento extraordinario del 2% otorgado en 2025, por lo que quedará incorporado de forma permanente y no será descontado de futuros ajustes.

Sin embargo, el aumento no se verá reflejado en los pagos que comienzan este jueves, ya que corresponde a las pasividades de julio, que se abonarán durante agosto.

"El año pasado se cobró un 2% a partir del 1° de julio y este año se adiciona un 1% más. No es descontable, es adicional, no se va a reintegrar de ningún aumento a futuro", explicó Pardo al anunciar la medida.

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