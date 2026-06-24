Más de 115.000 jubilados y pensionistas recibirán aumento en sus prestaciones a partir de julio: los detalles

Las jubilaciones y pensiones mínimas percibidas como único ingreso recibirán un aumento adicional del 1% a partir del próximo 1° de julio , una medida que alcanzará a unas 115.000 personas comprendidas en distintos sistemas previsionales.

La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo , explicó que el incremento se suma a los ajustes ya otorgados a las pasividades y que no será descontado de futuras actualizaciones.

"El año pasado, el aumento de las jubilaciones y pensiones llegó casi al 6%. Esto es más de 2% por encima de la inflación, o sea que es un aumento real por encima del costo de vida ", señaló la jerarca en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).

Pardo recordó que en 2025 el gobierno resolvió otorgar un incremento extraordinario del 2% para los jubilados y pensionistas que cobran la pasividad mínima y que no cuentan con otros ingresos. Ahora, ese beneficio se ampliará con un nuevo ajuste del 1%.

"El año pasado se cobró un 2% a partir del 1° de julio y este año se adiciona un 1% más. No es descontable, es adicional, no se va a reintegrar de ningún aumento a futuro", aseveró.

¿Quiénes recibirán el aumento?

La medida alcanza a jubilados y pensionistas que perciben una prestación mínima y que no cuentan con otros ingresos.

El beneficio no se limita a los pasivos del BPS, sino que también comprenderá a jubilados y pensionistas de las cajas Militar y Policial que cumplan con las condiciones establecidas.

¿Cuándo se cobrará?

Aunque el incremento comenzará a regir desde el 1° de julio, su impacto se verá reflejado en las pasividades correspondientes a ese mes, que se pagan durante agosto.

Según explicó el gobierno, el aumento es acumulativo respecto al beneficio extraordinario otorgado el año pasado y quedará incorporado de forma permanente a las prestaciones alcanzadas.