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Más de 115.000 jubilados y pensionistas recibirán aumento en sus prestaciones a partir de julio: los detalles

Según explicó BPS, el aumento es acumulativo respecto al beneficio extraordinario otorgado el año pasado y quedará incorporado de forma permanente

24 de junio de 2026 8:38 hs
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Las jubilaciones y pensiones mínimas percibidas como único ingreso recibirán un aumento adicional del 1% a partir del próximo 1° de julio, una medida que alcanzará a unas 115.000 personas comprendidas en distintos sistemas previsionales.

La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, explicó que el incremento se suma a los ajustes ya otorgados a las pasividades y que no será descontado de futuras actualizaciones.

"El año pasado, el aumento de las jubilaciones y pensiones llegó casi al 6%. Esto es más de 2% por encima de la inflación, o sea que es un aumento real por encima del costo de vida", señaló la jerarca en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).

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Pardo recordó que en 2025 el gobierno resolvió otorgar un incremento extraordinario del 2% para los jubilados y pensionistas que cobran la pasividad mínima y que no cuentan con otros ingresos. Ahora, ese beneficio se ampliará con un nuevo ajuste del 1%.

"El año pasado se cobró un 2% a partir del 1° de julio y este año se adiciona un 1% más. No es descontable, es adicional, no se va a reintegrar de ningún aumento a futuro", aseveró.

¿Quiénes recibirán el aumento?

La medida alcanza a jubilados y pensionistas que perciben una prestación mínima y que no cuentan con otros ingresos.

El beneficio no se limita a los pasivos del BPS, sino que también comprenderá a jubilados y pensionistas de las cajas Militar y Policial que cumplan con las condiciones establecidas.

¿Cuándo se cobrará?

Aunque el incremento comenzará a regir desde el 1° de julio, su impacto se verá reflejado en las pasividades correspondientes a ese mes, que se pagan durante agosto.

Según explicó el gobierno, el aumento es acumulativo respecto al beneficio extraordinario otorgado el año pasado y quedará incorporado de forma permanente a las prestaciones alcanzadas.

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