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Madre denuncia que sus hijas con autismo llevan dos semanas sin ir a clase por problemas con el chofer de BPS

"El chofer me comentó que no las puede trasladar más por el tema de que se descompensan, pero con la patología nada es lineal. Y eso puede pasar", lamentó Jocelyn, mamá de las niñas

24 de junio de 2026 8:46 hs
Niñas con autismo

Niñas con autismo

Capturas de video de Telemundo (Canal 12)

La madre de dos niñas de 11 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) denunció que las menores llevan dos semanas sin poder ir a clases ya que el chofer del Banco de Previsión Social (BPS) encargado de llevarlas se niega a hacerlo.

"El chofer me comentó que no las puede trasladar más por el tema de que se descompensan, pero con la patología nada es lineal. Y eso puede pasar", lamentó Jocelyn, mamá de las niñas, en diálogo con Telemundo (Canal 12).

Tras esto, comentó que desde hace dos semanas las menores no asisten a clases. "Es un cambio de rutina; les hace mal porque, en realidad, ellas necesitan socializar y estímulo", apuntó.

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Jocelyn, maquilladora de profesión, tiene además otra hija de cuatro años y cría a las tres junto a su madre, la abuela de las niñas.

"Yo fui al BPS a hablar de este tema. Me comentaron que esto no se puede hacer, dejarlas sin nada, porque, en realidad, están capacitados", dijo.

Desde el organismo reconocieron al consignado medio que están al tanto de la situación, pero señalaron que para poder avanzar en una investigación y eventual aplicación de sanciones es necesaria una denuncia formal por parte de la madre, que hasta ahora no ha sido presentada.

Finalmente, la madre habló sobre el tiempo que asisten las menores a clases y, pese a reconocer que el tiempo en clase —dos horas por día— les hace bien, señaló que necesitan también otro acompañamiento.

"Dos horas no es saludable para ellas, ni tampoco para la familia. Yo no puedo trabajar ni nada. Soy maquilladora y estoy prácticamente parada, el máximo que puedo hacer es algo online, pero no más que eso", señaló.

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