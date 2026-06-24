Mundial 2026 | Por qué Escocia no tiene himno y qué entonará su selección en la ceremonia previa al partido con Brasil

El partido entre Escocia y Brasil por la fase de grupos del Mundial 2026 será escenario de un un detalle poco habitual: la selección capitaneada por Andy Robertson no cuenta con un himno nacional oficial reconocido por ley.

A diferencia de la mayoría de los países que participan del máximo torneo internacional del fútbol, el país forma parte del Reino Unido y, técnicamente, comparte el himno británico "God Save the King". Sin embargo, desde hace décadas sus selecciones deportivas utilizan canciones propias para representar la identidad nacional escocesa en competencias internacionales.

Por ese motivo, antes del encuentro frente a Brasil , programado para este miércoles a las 19 (hora Uruguay) en Miami , los futbolistas y aficionados escoceses entonarán "Flower of Scotland", la canción que funciona como himno de facto en el fútbol y el rugby.

Aunque Escocia nunca adoptó oficialmente un himno nacional, "Flower of Scotland" es la opción más popular entre los aficionados y las federaciones deportivas. La canción fue escrita en la década de 1960 por Roy Williamson , integrante del grupo folk The Corries , y hace referencia a la victoria del rey Robert the Bruce sobre las tropas inglesas en la batalla de Bannockburn, ocurrida en 1314.

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La melodía comenzó a utilizarse en eventos deportivos durante los años noventa. La selección de rugby la adoptó en 1990 y la Asociación Escocesa de Fútbol la incorporó oficialmente como canción previa a los partidos en 1997, aunque ya había sido utilizada de manera informal desde 1993.

En 2006, una encuesta impulsada por la Royal Scottish National Orchestra la ubicó como la favorita de los escoceses frente a otras alternativas como "Scotland the Brave", consolidando su lugar como símbolo nacional no oficial.

Durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA mantiene el protocolo habitual de interpretación de los himnos antes de cada encuentro. En el caso de Escocia, la canción elegida es precisamente "Flower of Scotland", interpretada por los altavoces del estadio y acompañada por miles de hinchas de la denominada "Tartan Army".

La escena ya pudo verse en los primeros partidos de los escoceses en el torneo y volverá a repetirse antes del esperado choque frente a Brasil. Para muchos aficionados, el momento del himno se convirtió en uno de los símbolos del regreso de Escocia a una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia.

Así, aunque Escocia siga sin contar con un himno nacional oficial, "Flower of Scotland" volverá a representar a su selección en uno de los escenarios deportivos más importantes del planeta, reafirmando una tradición que lleva más de tres décadas ligada al fútbol escocés.