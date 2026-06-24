El pueblito español que busca habitantes: ofrece alquiler sin costo y trabajo fijo, ¿cómo aplicar?

En medio de los esfuerzos por combatir la despoblación rural, un pequeño pueblo de España lanzó una convocatoria que despertó interés dentro y fuera del país. Se trata de Arenillas , una localidad de la provincia de Soria que ofrece vivienda gratuita y trabajo estable a familias dispuestas a mudarse de manera permanente.

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La iniciativa forma parte de las estrategias impulsadas por distintos municipios de la denominada "España vaciada", regiones que durante décadas perdieron habitantes debido a la migración hacia las grandes ciudades. En el caso de Arenillas , la población ronda apenas los 40 vecinos censados, por lo que las autoridades buscan atraer nuevos residentes para garantizar la continuidad de los servicios locales y la vida comunitaria.

La propuesta incluye una vivienda municipal rehabilitada sin costo de alquiler y un empleo fijo como albañil, encargado de tareas de mantenimiento y mejora de los edificios públicos del municipio. Además, existe la posibilidad de gestionar el bar social del pueblo, considerado uno de los principales puntos de encuentro de la comunidad.

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La convocatoria está orientada principalmente a familias con hijos en edad escolar. Como incentivo adicional, los niños podrán acceder al transporte escolar gratuito hacia el colegio de Berlanga de Duero , ubicado a unos 20 kilómetros de la localidad.

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Las autoridades locales explicaron que el objetivo no es solo sumar habitantes, sino también fortalecer el tejido social y asegurar la continuidad de servicios fundamentales para el futuro del pueblo.

¿Cómo aplicar para mudarse a Arenillas, el pueblito español que busca habitantes?

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Los interesados deben ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Arenillas y presentar información sobre su situación familiar, experiencia laboral y motivaciones para instalarse en la localidad de forma permanente. Uno de los requisitos más importantes es el compromiso de residir de manera estable en el municipio.

Según medios españoles, en pocos días se recibieron más de 100 solicitudes de familias interesadas en aprovechar esta oportunidad para comenzar una nueva vida en el ámbito rural.

Arenillas

Dirección y localización con el Ayuntamiento de Arenillas