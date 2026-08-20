Presupuesto participativo: IM terminó menos de la mitad de las obras votadas por vecinos en 2023, pese a que tendría que haber concluido todas hace nueve meses

Cada tres años, la Intendencia de Montevideo pone en marcha el Presupuesto Participativo (PP), una instancia en la que los vecinos proponen mejoras a sus barrios y, en una jornada electoral, definen entre todas las opciones. La última ocasión, en noviembre de 2023, terminó con 55 obras aprobadas por un monto total de $ 216 millones (unos US$ 5,4 millones).

El reglamento de ese ciclo establecía que la comuna debía terminar las obras en un plazo de dos años, es decir, en noviembre de 2025. Sin embargo, en agosto de 2026, nueve meses después de vencido el plazo, la IM terminó 20 obras, un 36% del total . Otras 16 están en ejecución.

Los datos los aportó Claudio Visillac, el director de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación de la IM, durante su comparecencia el 4 de agosto ante la comisión de Desconcentración, Descentralización y Participación Vecinal de la Junta Departamental.

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Los porcentajes de finalización varían de acuerdo al municipio, pese a que en ningún caso se cumplió con la meta de terminar todo en 24 meses. El Municipio A es uno de los que está mejor , con tres obras terminadas y las restantes tres en ejecución. En el CH es donde más obras terminaron, cinco de las ocho votadas y en el E hay cuatro terminadas y tres en ejecución de las ocho aprobadas.

Los peores números se los llevan los municipios B, C y G. En el primer caso, no hay ninguna obra terminada (de las seis votadas) y cinco están en ejecución. En el C es aún peor: no se terminó ninguna obra y hay solo una en ejecución. En el G hay una obra terminada y ninguna en ejecución.

¿Cómo se explica esta demora? Para Visillac, el atraso se explica por el “engranaje complejo” de las obras que se ve afectado por “diferentes situaciones” e “imponderables”.

“Muchas veces la obra, su ritmo de ejecución, depende de las organizaciones y no de la intendencia. Un ejemplo: cuando una obra del PP gana y se hace a través de donación modal, significa que esos $4.5 millones se pueden dar en tres cuotas. La IM va pagando las cuotas conforme hay una rendición sobre la cuota anterior. Si la organización no avanza en la obra, la intendencia no hace el desembolso. Por lo cual, a mí me aparece como una subejecución, porque yo planifiqué a ti darte toda la plata, pero los tiempos en los que vos llevaste adelante la obra, no me permitieron desembolsar todo el dinero”, ejemplificó.

Otro caso mencionado es el que las organizaciones beneficiarias “demoran en presentar la documentación”: “Entonces ahí tengo una brecha de implementación grande en los tiempos administrativos. Yo preví que la organización, en tres meses, me presentara toda la documentación y no lo hizo, por lo cual me atrasó mi planificación”.

Las explicaciones no son de recibo para la oposición. El edil blanco Rafael Seijas, que fue quien convocó a Visillac a la Junta para debatir este tema, cuestionó que se apunte a atrasos de las organizaciones, dado que “la inmensa mayoría de las obras votadas son para hacer trabajos en espacios públicos, por lo que las obra dependen exclusivamente de la IM para su ejecución”. Según el cotejo realizado por El Observador de las 55 obras ganadoras en 2023, alrededor de la mitad son en espacios públicos, como la creación de plazas, instalación de caminería y colocación de semáforos.

“La Intendencia de Montevideo se saca cartel con la descentralización, pero no cumple con los vecinos. Los PP que implican mucho trabajo y participación de los vecinos en generar proyectos y conseguir los votos. Asumieron el compromiso que en dos años iban a estar ejecutados y solo terminaron 20”, cuestionó.

Visillac explicó que, para la edición 2026 del Presupuesto Participativo, no se establecerá el plazo de dos años de ejecución, pero se asumirá “el compromiso” de terminar todas las obras antes de finalizado el periodo, en 2030.

“No lo dice en la regla pero lo decimos nosotros en nuestro compromiso, se tiene que ejecutar todo en tres años. Voy a trabajar para que ningún presupuesto participativo demore más de tres años. Ajustando lo que hay que ajustar, podemos bajar a ese tiempo como techo”, dijo.

Seijas consideró “lamentable” que la IM “en lugar de cumplir con los vecinos y achicar los plazos, tire la toalla y no se comprometa a ejecutar las obras en determinado tiempo”.

Presupuesto Participativo 2026

El Presupuesto Participativo tiene una nueva instancia este año. Los vecinos ya presentaron un total de 935 propuestas. En estos días, la IM está analizando la viabilidad de las iniciativas, para luego informar cuáles serán sometidas a votación de la gente.

Los montevideanos podrán elegir las 54 obras ganadoras el 8 de noviembre en una votación presencial. Además, se habilitará la votación virtual dos semanas antes.

En total, la IM destinará $216 millones a las obras, repartidos en $27 millones por municipio.