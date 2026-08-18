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El Partido Nacional pidió al gobierno adoptar las "medidas necesarias" para la "continuidad operativa" en el puerto de Montevideo

El partido emitió una declaración pública tras una sesión de su directorio en la que recibió al director de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini

18 de agosto de 2026 17:00 hs
Conferencia de prensa_PN_puerto
Foto: Partido Nacional

El Partido Nacional expresó este martes su respaldo al director de la Administración Nacional de Puertos (ANP) Jorge Gandini ante la situación que atraviesa el puerto de Montevideo y reclamaron que el gobierno adopte las "medidas necesarias" para garantizar su "continuidad operativa".

En una declaración firmada por el presidente del Directorio, Álvaro Delgado, y los secretarios, Gloria Rodríguez, Armando Castaingdebat y María de Lima, el partido sostuvo que las actuaciones de Gandini apuntan a defender el funcionamiento de la principal terminal portuaria del país y los intereses nacionales vinculados a su actividad.

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En particular, desde el partido mencionaron el artículo 1.º de la Ley N.º 16.246, también conocida como Ley de Puertos, que establece, entre otras cosas, "que la prestación de servicios portuarios eficientes y competitivos constituye un objetivo prioritario para el desarrollo del país".

En conferencia de prensa, luego de la reunión de directorio, Delgado mencionó que la declaración del partido viene a razón de defender esta ley que "se hizo en el gobierno de Lacalle Herrera" y es "determinante en la modernización portuaria" y "clave para la economía nacional".

Sobre las reiteradas decisiones del sindicato portuario de frenar la actividad, el presidente del Partido Nacional expresó que, desde el partido, ven que "ya no da para más, y el gobierno tiene que actuar", pero aclaró que no "hablan de renuncias" sino "que el gobierno cumpla con sus medidas".

"Nosotros tenemos que exigir al gobierno que cumpla con la ley y que asegure el funcionamiento continuo del puerto como debe. Si en el camino, haciendo lo que hay que hacer, alguno se enoja o toman otras decisiones, problema de ellos. Nosotros le estamos exigiendo al gobierno nacional que tome las medidas que están en tomar para ser operativos", aseguró.

En entrevista con Telemundo (Canal 12), Delgado también se refirió a la interacción entre el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro de Trabajo, Juan Castillo: "Los ministros cuando son ministros de un gobierno tienen que dejar la ideología de lado y hacer lo que tienen que hacer, garantizar sí condiciones de trabajo, pero sobre todo operatividad, y en este caso lo que no se está garantizando por parte del gobierno es la operatividad del puerto", concluyó.

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