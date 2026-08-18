Sánchez y Castillo conversaron para bajarle el perfil a la polémica sobre la hipotética declaración de esencialidad en el puerto de Montevideo

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez , y el ministro de Trabajo, Juan Castillo mantuvieron este lunes una conversación para bajarle el tono al hecho político generado en torno a la hipotética declaración de esencialidad en el puerto de Montevideo.

Fuentes de Presidencia, en tanto, negaron cualquier tipo de ruptura política y apuntaron a que las declaraciones de Sánchez surgían de un intercambio en un medio de comunicación en el que el jerarca se expresó sobre supuestos hipotéticos y sobre una declaración de Castillo sobre la que no estaba al tanto.

Desde Torre Ejecutiva ratificaron en este sentido la gestión de los ministros de Trabajo y Transporte para intentar destrabar el conflicto y recordaron que los propios actores vinculados en las negociaciones tampoco han solicitado la esencialidad, pero que es importante remarcar que el gobierno no se amputa ninguna herramienta.

Por su parte, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, mencionó este lunes el tema en el Secretariado Ejecutivo y aseguró que los titulares derivados de la entrevista daban a entender un hecho político que no era tal.

El tema generó de inmediato reacciones en la oposición. A modo de ejemplo, la senadora blanca Graciela Bianchi escribió en sus redes sociales: “Tupas vs bolches y el Uruguay y su gente en el medio”.

Las declaraciones en la mañana

Durante una entrevista con Desayunos Informales en la mañana del lunes, Sánchez fue consultado sobre la posibilidad de declarar la esencialidad ante el conflicto entre Terminal Cuenca del Plata y el sindicato portuario. El secretario de la Presidencia comenzó contando que le han planteado a ambas partes que necesitan establecer una “guardia gremial para que no se interrumpa el servicio”.

@pachasanchez sobre el conflicto en el puerto de Montevideo entre TCP y sindicato



"Le decimos a las dos partes que no pongan de rehen a Uruguay".



"Si se tiene que recurrir a la esencialidad, el Poder Ejecutivo va a recurrir a ella". pic.twitter.com/yGO7V4LdF7 — Desayunos informales (@desayunos12) August 17, 2026

“No le quiero echar más leña al fuego, porque la esencialidad tiene determinados componentes. Si tú no te presentas a trabajar, te echan. Y los sindicatos portuarios tienen un esquema de solidaridad cuando hay conflictos y hoy no hay un conflicto generalizado en el puerto, hay un conflicto en la terminal de contenedores. Lo primero que tiene que hacer un negociador es mantener el conflicto donde está y no extenderlo. Extenderlo sería muy malo para todo el Uruguay”, explicó Sánchez.

El jerarca continuó contando que intentan que “las partes sean racionales”. “Si tenemos que recurrir –porque llegado el caso, hasta ahora con negociación y diálogo hemos logrado destrabar (...) en el marco de que se está negociando– pero hay un momento que la negociación tiene que terminar (...)”, señaló.

En este punto, Sánchez fue consultado sobre qué ocurriría si eso no pasa. “Si se tiene que recurrir a la herramienta de la esencialidad, el Poder Ejecutivo va a recurrir a ella”.

La periodista Paula Scorza acotó: “Vos sabés que eso implicaría la renuncia de Juan Castillo”.

“No sé, ¿vos lo sabés?”, contestó Sánchez.

Ella ratificó que el ministro de Trabajo así lo había transmitido en una entrevista hace unos meses cuando afirmó que ese sería su “límite” para dar un paso al costado, y el secretario de la Presidencia repitió que a él “no se lo dijo”.

En ese punto, Sánchez concluyó: “Y bueno, si ese es el límite de Juan, y hay que declararla, renunciará. Es un tema de Juan. No es un tema del gobierno”.

“Si nosotros, llegado el caso, vemos que la situación se tranca y lleva a una perpetuidad del conflicto que perjudica al Uruguay del trabajo, no hay duda. Y si el ministro de Trabajo entiende que ese no es su camino, presentará la renuncia. Es sencillo. Todos somos fusibles, todos somos responsables de nuestras decisiones. Lo que sí quiero decir una cosa: no está en consideración del Poder Ejecutivo el no emitir un decreto de esencialidad por ese comentario de Juan que yo ni lo sabía”, expuso Sánchez.

“Esto vale para Juan Castillo y para Alejandro Sánchez. En el momento que el Poder Ejecutivo toma una decisión que uno siente que va en contra de lo que siente, lo que tiene que hacer es dar un paso al costado. Y no hay drama. Porque el gobierno exige tomar las decisiones que importan al país. Si yo tengo una situación de perpetuidad que está perjudicando al comercio exterior y tengo que recurrir a esa herramienta, vamos a recurrir a esa herramienta llegado el caso”, concluyó.

Juan Castillo no está dispuesto a firmar una esencialidad como Ministro de Trabajo. pic.twitter.com/fXbLOE2dwu — La Fórmula (@Laformulastream) January 21, 2025

El archivo de Castillo

La declaración del ministro de Trabajo referida en Desayunos Informales remite a una entrevista del 21 de enero de este año realizada a Juan Castillo en el streaming La Fórmula.

Los periodistas recordaron al jerarca que cuando él era director nacional de Trabajo durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez llegó a amenazar con no volver al ministerio si no se levantaba la esencialidad en la educación. En esta línea, Castillo fue consultado sobre si la declaración de esencialidad es una línea que como ministro no está dispuesto a cruzar.

“Hay situaciones y situaciones. Aquella para mí fue un golpe muy fuerte”, recordó el jerarca del Partido Comunista e histórico dirigente del PIT-CNT. “Pero vos no podés haber defendido una teoría, una concepción, unas ideas durante toda la vida y olvidarte de lo que hiciste. (...) Es difícil que bajo medidas de esencialidad en áreas tan sensibles como la educación o como pueden ser la salud (...) la respuesta sea la aplicación de las medidas. Pero a priori esa puede ser una”, contestó el ministro de Trabajo.

Ante la repregunta de si es algo innegociable para él, concluyó: “Sí, yo creo que sí”.