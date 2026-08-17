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Alejandro Sánchez proyectó a 2029, no descartó ser candidato y habló de eventual regreso de Lacalle Pou: "Le vamos a ganar"

“Si Lacalle Pou es candidato, le vamos a ganar, estoy convencido”, afirmó el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez

17 de agosto de 2026 10:48 hs
sanchezllp

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, no descartó este lunes ser candidato a presidente por el Frente Amplio en las elecciones de 2029 y se mostró convencido de que su fuerza política podrá imponerse si el expresidente Luis Lacalle Pou vuelve a competir.

Si Lacalle Pou es candidato, le vamos a ganar, estoy convencido”, afirmó Sánchez en una entrevista con Desayunos Informales (Canal 12).

Consultado sobre la posibilidad de ser él mismo candidato a la Presidencia de la República en las próximas elecciones, Sánchez aseguró que todavía no sabe qué papel tendrá.

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“No sé. Si vos mirás las encuestas, yo no soy de las personas más conocidas del gobierno del Frente Amplio. No sé lo que va a pasar en el futuro. Yo voy a estar donde los frenteamplistas me digan que tengo que estar”, respondió.

Sánchez y un eventual regreso de Lacalle Pou como candidato

El secretario de la Presidencia también fue consultado sobre un eventual escenario electoral en el que el Frente Amplio enfrente a Lacalle Pou en 2029.

“Le vamos a ganar a Lacalle Pou. Si Lacalle Pou es candidato, le vamos a ganar, estoy convencido. Porque va a haber un buen gobierno, que va a poder mostrar que en cinco años cumplió sus compromisos con la ciudadanía y seguramente el Frente Amplio tenga un muy buen candidato o candidata para proponer, con ideas que superen los problemas del Uruguay que tengamos en el año 2029”, afirmó.

Sánchez sostuvo así que una eventual victoria del oficialismo dependerá del desempeño del actual gobierno y de la capacidad del Frente Amplio para presentar una candidatura competitiva.

De todos modos, relativizó las proyecciones electorales a más de tres años de las próximas elecciones.

En el mundo de la inteligencia artificial, donde todos los días cambia, pensar qué va a pasar en el 2029, hoy es muy difícil”, cerró.

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