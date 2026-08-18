"Resto total importancia", dijo Castillo sobre las declaraciones de Sánchez sobre la esencialidad en el puerto

El ministro de Trabajo, Juan Castillo , dijo que le resta "total importancia" a las declaraciones del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, sobre el posible decreto de la esencialidad en el puerto debido al conflicto sindical.

El secretario de Presidencia dijo en Desayunos Informales (Canal 12) que si se tiene que recurrir a la esencialidad y esta es el límite de Castillo, deberá renunciar .

Tal y como había informado El Observador este martes, ambos jerarcas mantuvieron un diálogo para bajarle el perfil a la polémica sobre la hipotética declaración de esencialidad en el puerto de Montevideo.

Sánchez sobre Castillo y el conflicto portuario: "Si se tiene que recurrir a la esencialidad y es su límite, renunciará"

Sánchez y Castillo conversaron para bajarle el perfil a la polémica sobre la hipotética declaración de esencialidad en el puerto de Montevideo

"Fue él mismo (Sánchez) que me llamó y me avisó lo que había ocurrido ni bien salió del programa, yo estaba en otra actividad, precisamente negociando por el conflicto en el puerto ", dijo Castillo en rueda de prensa este martes.

"Mientras se habla del conflicto en el puerto y qué va a pasar si no se encuentra la solución, nosotros lo que estamos procurando es encontrar la salida negociada, en este y en todos los conflictos", agregó el secretario de Estado en diálogo con Telemundo (Canal 12).

"El rol de nuestro equipo en el Ministerio de Trabajo es dedicarnos a solucionar los conflictos y no a tratar de que ni bien aparezca una situación de esta, complicada, lo primero que tenemos que hacer es decretar servicios esenciales", sentenció el ministro. El conflicto entre el sindicato y Terminal Cuenca del Plata desató una serie de paros que afecta la operativa portuaria.

Sobre la conversación que tuvo con Sánchez, Castillo afirmó: "Me aclaró, entendí el marco y el contexto, intenté entender. Seguimos trabajando como hicimos todo el día de ayer".

"Resto total importancia. Mi cabeza está puesta en solucionar los conflictos, no ando buscando ni chivos expiatorios ni peleándome con fantasmas", concluyó el ministro.