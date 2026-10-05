Neltume Ports defiende proyecto de segunda terminal en el puerto de Montevideo y Katoen Natie sale al cruce

La compañía chilena Neltume Ports, principal accionista de Montecon , expuso los argumentos que habilitan la construcción y explotación de una segunda terminal de contenedores en el puerto de Montevideo . La visión contrasta con la postura de la compañía belga Katoen Natie, accionista mayoritaria de Terminal Cuenca del Plata .

A través de un comunicado, Neltume Ports afirmó que el proyecto de segunda terminal fue presentado dentro del marco jurídico vigente y que corresponde a las autoridades uruguayas evaluar sus méritos y resolver sobre su futuro desarrollo.

Esa propuesta debe ser aprobada por el gobierno y luego participar en una licitación con otros posibles interesados . De concretarse, se convertiría en una competidora de Terminal Cuenca del Plata, que desde 2021 tiene firmado con el gobierno un contrato de extensión de la concesión hasta 2081.

El real brasileño se fortalece y la bolsa de San Pablo se dispara tras la primera vuelta electoral

Inflación en Uruguay subió a 4,7% en setiembre y quedó levemente por encima de la meta

El comunicado añadió que la compañía tiene el pleno convencimiento de invertir US$ 900 millones por la “gran oportunidad de desarrollar y posicionar a Montevideo en un hub regional, duplicando los volúmenes de carga en los próximos años”.

El texto recordó una sentencia de diciembre de 2025 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que anuló una cláusula del régimen de gestión de Terminal Cuenca del Plata, que establecía restricciones para conceder la explotación de otras terminales especializadas en contenedores. “Con esa disposición anulada, el Estado ya no se encuentra sujeto a dicha limitación para otorgar nuevas concesiones”, dijo.

Montecon en muelles públicos del puerto Diego Battiste

Agregó que la Administración Nacional de Puertos (ANP) y las compañías de grupo Katoen Natie participaron del proceso ante el TCA y quedaron alcanzadas por lo dispuesto en la sentencia.

La empresa chilena argumentó en contra de algunas interpretaciones que sostienen que la cláusula de estabilidad jurídica prevista en la extensión de la concesión de TCP, firmada entre el gobierno y Katoen Natie, impediría el desarrollo de una nueva terminal de contenedores. “Es importante precisar que dicha cláusula podría proteger -bajo ciertas condiciones- frente a eventuales cambios normativos posteriores a la suscripción de dicho acuerdo”, señaló.

“Pero distinto es el caso de la sentencia del TCA que determinó la nulidad de la cláusula del régimen de gestión de TCP, por ser contraria al ordenamiento jurídico vigente en aquel momento. Esa cláusula monopólica es nula desde su origen”, afirmó.

La postura de Katoen Natie

“Lo único concreto es que Katoen Natie firmó un contrato con Uruguay y ellos (Neltume Ports) no tienen nada”, dijo a El Observador el gerente de relaciones institucionales de la compañía belga en Uruguay, Fernando Correa.

Uno de los argumentos de Katoen Natie para oponerse a la segunda terminal es que el contrato firmado con el Estado uruguayo es único e indivisible y por tanto cualquier modificación administrativa total o parcial configuraría una violación.

Otro aspecto que maneja a su favor es una cláusula de estabilidad jurídica incluida en el contrato. Ese capítulo expresa que “los derechos y obligaciones de Katoen Natie Group bajo el contrato de gestión y el presente acuerdo no deberán verse afectados de manera adversa como consecuencia de cambios normativos posteriores a la suscripción del acuerdo”.

Al respecto, Correa expuso que “esa cláusula es entre Uruguay y Katoen Natie y está vigente”.

Por tanto, una modificación en ese sentido “es un cambio de las reglas de juego”, dijo el representante de la compañía.

Además recordó comentarios que algunas autoridades realizaron al momento de asumir en el gobierno. “Uruguay dijo que respeta los contratos firmados; esperemos que así sea”, mencionó.

Si eso no ocurriera la postura es clara: la compañía ya advirtió que si la iniciativa de Neltume Ports avanza iniciará un procedimiento arbitral contra Uruguay.