Mundial 2026 | Por qué la hinchada argentina teme que se cumpla la "maldición de Mick Jagger"

La relación entre el músico británico Mick Jagger y los Mundiales de la FIFA volvió a instalarse en la conversación de los hinchas argentinos en la previa del partido ante Cabo Verde por los 16avos de la Copa del Mundo 2026 .

Es que el líder de The Rolling Stones de 82 años está vinculado a una curiosa narrativa popular que lo asocia con resultados adversos de selecciones a las que apoya o cuyos partidos presencia, un fenómeno que, aunque no tiene sustento estadístico oficial, se convirtió en parte del folklore futbolero global.

En las últimas semanas, la inquietud entre algunos simpatizantes de la "Scaloneta” se reactivó luego de que Jagger recibiera una camiseta albiceleste y realizara comentarios más que elogiosos sobre el desempeño del equipo capitaneado por Lionel Messi .

“TENGO LA CAMISETA DE ARGENTINA PARA IR AL MUNDIAL” Listo, ya está. #MickJagger tiene su camiseta de la Selección. Una imagen que no sabíamos que necesitábamos #MickJaggerEnLN1049 Mirá la nota completa este 1/07 en nuestro canal de Youtube /lanacionmusica pic.twitter.com/ZdemKFhi28

El gesto fue interpretado como un posible "mal augurio”, en línea con la serie de antecedentes que alimentan la llamada "maldición de Mick Jagger” .

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¿De qué se trata la maldición de Mick Jagger?

La idea de una "maldición” no es nueva. Distintos medios internacionales, entre ellos Record, recopilaron episodios en los que la presencia o el apoyo público de Jagger coincidió con derrotas de selecciones en instancias decisivas de la Copa del Mundo.

Entre los casos más citados figuran partidos de Inglaterra en distintas ediciones y la eliminación de Brasil en el Mundial 2014, cuando el equipo local sufrió una histórica derrota ante Alemania en semifinales. A partir de estos antecedentes, la "mufa" se consolidó en redes sociales.

¿Por qué la hinchada argentina teme que se cumpla la “maldición de Mick Jagger”?

La relación entre Mick Jagger y la Selección Argentina se reforzó recientemente cuando el artista recibió una camiseta Albiceleste. En ese contexto, el músico expresó expectativas sobre el rendimiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni en el Mundial 2026, lo que incrementó la atención de los hinchas sobre su figura.

El episodio incluyó un intercambio con un periodista argentino del diario La Nación 104.9. Allí, la situación estuvo acompañada por expresiones informales vinculadas al lenguaje futbolero local, como la frase "anulo mufa”, habitual en el folclore digital para intentar neutralizar presagios negativos.