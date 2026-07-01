Marcelo Bielsa se une a la lista de siete entrenadores del Mundial 2026 que buscan equipo tras quedar eliminados con sus selecciones

El argentino Marcelo Bielsa , el neerlandés Ronald Koeman y el argentino Sebastián Beccacece dejaron de ser en las últimas horas los seleccionadores de Uruguay, Países Bajos y Ecuador, y elevaron a 7 el número de entrenadores que perdieron el cargo en lo que va del Mundial 2026 .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La lista de paro la inauguró el 15 de junio el entrenador francés de ascendencia tunecina Sabri Lamouchi con un detalle no menor: su destitución fulminante se dio un día después del debut de Túnez con una goleada por 5-1 a manos de Suecia.

Hervé Renard tomó su lugar en el banquillo, pero el panorama no cambió mucho para Las Águilas de Cartago, que sucumbieron por 0-4 ante Japón, y por 1-3 frente a Países Bajos en el cierre de la fase de grupos.

Sabri Lamouchi, DT de Túnez que fue destituido tras perder 5-1 en el debut del Mundial 2026

El 28 de junio, un día después del fin de la fase de grupos, se anunció que los directivos de las selecciones de Corea del Sur y Escocia habían decidido vaciar sus banquillos y entrar en una fase de renovación.

La decisión de Sebastián Beccacece tras la "dolorosa" eliminación de Ecuador del Mundial 2026 y que anunció en conferencia de prensa

Mundial 2026: a cuantos goles quedó Mbappé de Messi en la tabla de máximos goleadores de la historia tras su doblete

Hong Myung-Bo y Steve Clarke presentaron su dimisión al fracasar en la misión de llevar a sus equipos a la fase de dieciseisavos de final.

Hong Myung-bo, DT de Corea del Sur, molesto con el dron Foto: AFP

Los Guerreros de Taeguk, de Hong Myung-Bo, terminaron su campaña en el grupo A por detrás de México y Sudáfrica. No sumaron más que los tres puntos de la jornada inicial a expensas de República Checa, por lo que no se situaron entre las ocho mejores terceras que obtenían el pase a dieciseisavos de final.

Clarke anunció su renuncia como técnico del Ejército Tartán una vez se confirmó la eliminación en el grupo C y puso fin a siete años al frente del equipo nacional.

EFE

Los escoceses solo ganaron uno de los tres partidos, frente a Haití por 0-1 en el estreno. Y cayeron con Marruecos por 1-0 y Brasil por 3-0.

Miroslav Koubek renunció el 29 de junio a la conducción de República Checa tras quedar eliminados en la fase de grupos sin haber ganado un partido y con solo un punto de 9 posibles en las alforjas.

Kamogelo Sebelebele y Vladimir Coufal en el partido entre Sudáfrica y Chequia por el Mundial 2026 Foto: AFP

La Federación Checa de Fútbol aceptó la salida de Koubek de mutuo acuerdo.

El entrenador argentino Marcelo Bielsa, anunció este martes su despedida de la selección de Uruguay y asumió la responsabilidad por la eliminación en la fase de grupos, una decepción que calificó de "imprevista" y que genera una "frustración muy grande".

Bielsa admitió que no puede justificar la posición obtenida y que su gestión de la "calidad de los jugadores disponibles" no fue suficiente, aunque subrayó que tanto el cuerpo técnico como la plantilla hicieron "lo máximo".

Marcelo Bielsa en el Mundial 2026 Foto: AFP

Consultado sobre las presuntas discrepancias tácticas previas al duelo decisivo contra España, en la tercera y última jornada del grupo H, Bielsa negó rotundamente haber modificado su estrategia por presión del plantel.

Horas antes, Ronald Koeman había informado a la Federación Neerlandesa de Fútbol que “no renovará su contrato que expira como entrenador de la selección” de su país.

Koeman, una discreta temporada José Jordan / AFP

Su decisión la había adelantado la noche del lunes tras caer eliminado su equipo ante Marruecos en una tanda de penaltis de los dieciseisavos de final.

“El seleccionador nacional de 63 años anunció su decisión al día siguiente de la eliminación de los holandeses en el Mundial de 2026. Koeman concluye así su segundo periodo como entrenador nacional”, comunicó el organismo en un comunicado.

En el mismo, el entrenador indicó: “Ahora elijo poder pasar más tiempo con mi esposa, mis hijos y mis nietos. Me parece la elección correcta y lógica en este momento”.

También este martes a la noche, o en las primeras horas del miércoles, el argentino Sebastián Beccacece anunció que no seguirá en la selección de Ecuador tras la eliminación ante México.

Sebastián Beccacece en la previa de México vs Ecuador Foto: AFP

"No vamos a continuar, algo que me hubiese encantado porque fui feliz, porque realmente creo que construimos un vestuario de una hermandad extraordinaria", dijo en la conferencia de prensa después del partido.

"No me hubiese gustado irme de acá, me hubiese gustado seguir un proceso", añadió.

Con base en EFE