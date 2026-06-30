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Mundial 2026: a cuantos goles quedó Mbappé de Messi en la tabla de máximos goleadores de la historia tras su doblete

Kylian Mbappé marcó un doblete ante Suecia en el Mundial 2026 y sigue de cerca a Lionel Messi en la tabla de máximo goleador de la Copa del Mundo

30 de junio de 2026 20:35 hs
Kylian Mbappé
EFE

Lionel Messi y Kylian Mbappé están protagonizando en este Mundial 2026 una apasionante disputa en la tabla de máximos goleadores de la historia de los Mundiales, marca que ostenta el capitán argentino, pero que el francés le sigue recortando distancia y mantiene la pelea muy encendida.

El festejo de Mbapp&eacute; ante Suecia en el Mundial 2026

El festejo de Mbappé ante Suecia en el Mundial 2026

Por su parte, Mbappé llegó a los 18 goles mundialistas con sus dobletes frente a Senegal e Irak y sus dos tantos de hoy ante Suecia por los dieciseisavos de final. Además, alcanzó esa cifra en una cantidad de partidos considerablemente menor a la de otros goleadores históricos.

La lista de máximos goleadores, con Lionel Messi a la cabeza

  1. Lionel Messi (ARG) - 19 goles en 29 partidos
  2. Kylian Mbappé (FRA) - 18 goles en 18 partidos
  3. Miroslav Klose (ALE) - 16 goles en 24 partidos
  4. Ronaldo Nazario (BRA) - 15 goles en 19 partidos
  5. Gerd Müller (ALE) - 14 goles en 13 partidos
  6. Just Fontaine (FRA) - 13 goles en 6 partidos
  7. Pelé (BRA) - 12 goles en 14 partidos

De esta manera, luego de sus dos goles ante Suecia, Mbappé quedó a un gol de igualar a Messi en este ranking y a dos de superarlo. La diferencia adquiere mayor relevancia si se considera que el francés tiene 27 años y todavía podría disputar varios Mundiales, mientras que el argentino muy posiblemente esté disputando su última edición.

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