Mundial 2026: la maldición de los Kluivert, padre e hijo, con los penales de Países Bajos, unida por una particular coincidencia

Países Bajos volvió a sufrir el karma de los penales y el lunes se fue eliminada del Mundial 2026 en 16avos de final. La Naranja Mecánica fue menos que Marruecos en 120' de juego, empató 1-1 y luego sucumbió 3-2 en los tiros penales.

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Uno de los penales errados lo lanzó Justin Kluivert -mediocentro ofensivo de Bournemouth- quien engañó al arquero Bono, que se tiró sobre su palo izquierdo, pero la pelota se estrelló en la base del vertical derecho.

El partido entre Marruecos y Países Bajos se jugó el 29 de junio .

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Ese mismo día, 26 años atrás, el padre de Justin, Patrick Kluivert, también erró un penal ejecutándolo de la misma manera.

Fue en las semifinales de la Eurocopa 2000 jugada en Bélgica y Países Bajos.

En esa semifinal, que se disputó en Ámsterdam, Países Bajos se midió con Italia.

Países Bajos, dirigido por Frank Rijkaard, fue ampliamente superior pero erró dos penales.

En el primer tiempo, Francesco Toldo le atajó un penal a Frank De Boer.

En el complemento, Kluivert tuvo otro penal a disposición, lo tiró a la derecha, Toldo fue a la izquierda, pero el remate dio en la base del vertical derecho.

A diferencia del que tiró ayer su hijo, el rebote salió hacia el medio donde Paolo Maldini lo rechazó.

En los penales, la Italia de Dino Zoff ganó 3-1 y el único de Países Bajos que anotó fue Kluivert.

Definiciones de penales de Países Bajos en mundiales

Esta fue la quinta definición por penales de Países Bajos en mundiales. Solo le ganaron a Costa Rica en 2014 cuando el entrenador Louis Van Gaal sorprendió al mundo al cambiar al golero sacando a Jasper Cillessen para poner en su lugar a Tim Krul. En semifinales no pudo repetir el plato ante Argentina porque ya había agotado las variantes. En aquel entonces solo se podían hacer tres cambios.

Mundial Fase Rival Francia 1998 Semifinal Brasil 2-4 Brasil 2014 Cuartos de final Costa Rica 4-3 Brasil 2014 Semifinal Argentina 2-4 Catar 2022 Cuartos de final Argentina 3-4 2026 16avos de final Marruecos 2-3

En Eurocopas, la estadística es igual de pobre. Solo le ganó a Suecia en cuartos de final de 2004 perdiendo contra Dinamarca en 1992, Francia en 1996 y la mencionada de Italia en 2000.

El amargo invicto de Países Bajos en mundiales

Países Bajos vuelve a irse invicta del Mundial, pero lejos de la definición.

Tras su eliminación en octavos de final de Alemania 2006 contra Portugal, en un partido marcado por la violencia con que ambos equipos jugaron, Países Bajos no volvió a perder en los 90 minutos de juego reglamentario.

Sí cayó en el alargue de la final de Sudáfrica 2010 contra España (1-0) para luego hilvanar una racha de 10 partidos ganados y cinco empatados.

Por penales se fue eliminada en Brasil 2014 y Catar 2022 contra Argentina y en esta edición contra Marruecos.

A Rusia 2018 no se clasificó al quedar detrás de Francia y Suecia en su grupo.

Brasil, entre Suecia 1958 e Inglaterra 1966, estuvo 13 partidos sin perder en mundiales. En ese lapso fue campeón mundial en Suecia 1958 y Chile 1962.

Países Bajos lleva una racha de 16 partidos invicto en tiempo estadísticamente reglamentario (90 minutos o 90 minutos más alargue), pero entre Brasil 2014 y este Mundial 2026 su mejor actuación fue una semifinal.