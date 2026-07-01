Sunca lleva adelante un paro general con movilizaciones por el Centro de Montevideo: qué reclama el sindicato

Este miércoles, desde la mañana, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos ( Sunca ) lleva adelante un paro general con movilización ante el "estancamiento" en las negociaciones por un nuevo convenio colectivo .

"Están confluyendo los 19 departamentos de todo el país. Realizamos una movilización a partir del estancamiento de la negociación colectiva en los Consejos de Salarios ", señaló en diálogo con Arriba Gente (Canal 10) el presidente del colectivo, Richard Ferreira.

" Ya hay 90 días sin convenio colectivo y todavía no hemos tenido un avance significativo ", agregó el sindicalista.

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Tras esto, y en cuanto a las negociaciones con las empresas, explicó que hasta el momento se han encontrado con una "negativa" a sus "propuestas" que tienen que ver con las "condiciones de trabajo, la reducción del tiempo de trabajo y políticas de empleo que faciliten el ingreso a la industria de la construcción" .

"En este sentido, hemos tenido una negativa del sector empresarial. Además, ellos presentaron una plataforma que, a nuestro entender, ubica una regresión en todos los derechos que tenemos los trabajadores hoy por hoy", mencionó.

Movilizaciones del Sunca Video: Franca Borzacconi

Según explicó el sindicalista, las movilizaciones, que tienen lugar desde las 09:00, se desarrollan por 18 de Julio rumbo a la sede de la Cámara de la Construcción, en Soriano y Martínez Trueba. Allí, adelantó, realizarán un acto donde anunciarán la "profundización de las medidas".

Este paro había sido anunciado por el Sunca semanas atrás. Mediante un comunicado que había sido difundido en redes sociales, el colectivo sindical señaló que habían llegado a esa decisión tras "casi 90 días sin convenio colectivo en el sector".